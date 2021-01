Manchester United vence Burnley com gol de Pogba e assume liderança da Premier League

Com um golaço do francês Paul Pogba na reta final da partida, o Manchester United conquistou os três pontos em sua visita ao Burnley (16º) e se tornou assim o novo líder da Premier League.

Aos 71 minutos de jogo, o meia francês deu um voleio sem pulo da entrada da área e fez o único gol do confronto, correspondente à primeira rodada do campeonato inglês e que havia sido adiado.

Com este resultado, o United soma 36 pontos, três a mais que o Liverpool.

Nesta terça-feira ocorreram também duas partidas da 18ª rodada da Premier, que serão disputadas entre esta semana e a próxima e que será curiosamente intercalada com a 19ª rodada.

O Everton venceu o Wolverhampton (13º) por 2 a 1 fora de casa resultado que faz com que a equipe de James Rodríguez (que jogou 86 minutos) chegue à ‘Zona da Champions’ com 32 pontos (em 4º lugar), os mesmos pontos do Leicester (3º).

Alex Iwobi (6) e Michael Keane (77) foram os autores dos gols dos ‘Toffees’, enquanto que para os ‘Wolves’ quem marcou foi Rubén Neves (14).

Mais cedo, o Sheffield United precisou esperar até a 18ª rodada para conseguir sua primeira vitória da temporada, batendo o Newcastle (15ª) por 1 a 0.

O lanterna da Premier League conseguiu levou os três pontos graças a um pênalti convertido por Billy Sharp aos 73 minutos contra o Newcastle que jogou todo o segundo tempo em desvantagem devido à expulsão, após o segundo cartão amarelo, de Ryan Fraser pouco antes do intervalo (45).

Apesar da vitória, os ‘Blades’ ainda têm um longo caminho a percorrer no seu objetivo de alcançar a permanência na elite do futebol inglês, já que somam apenas 5 pontos na tabela, onze atrás do Burnley, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

— Resultados da 18ª rodada do Campeonato Inglés:

– Terça-feira:

Sheffield United – Newcastle 1 – 0

Wolverhampton – Everton 1 – 2

Partida adiada da primeira rodada:

Burnley – Manchester United 0 – 1

– Quarta-feira, 13 de janeiro:

(15h00) Manchester City – Brighton

– Quinta-feira, 14 de janeiro:

(17h00) Arsenal – Crystal Palace

– Terça-feira, 19 de janeiro:

(15h00) West Ham – West Bromwich Albion

(17h15) Leicester – Chelsea

– Quarta-feira, 20 de janeiro:

(15h00) Leeds – Southampton

(17h15) Fulham – Manchester United

Aston Villa – Manchester City (partida adiada da primeira rodada)

– Quinta-feira, 21 de janeiro:

(17h00) Liverpool – Burnley

Adiado devido a casos de covid-19:

Aston Villa – Tottenham

Classificação: Pts J G E P Gf Gc SG

1. Manchester United 36 17 11 3 3 34 24 10

2. Liverpool 33 17 9 6 2 37 21 16

3. Leicester 32 17 10 2 5 31 21 10

4. Everton 32 17 10 2 5 28 21 7

5. Tottenham 29 16 8 5 3 29 15 14

6. Manchester City 29 15 8 5 2 24 13 11

7. Southampton 29 17 8 5 4 26 19 7

8. Aston Villa 26 15 8 2 5 29 16 13

9. Chelsea 26 17 7 5 5 32 21 11

10. West Ham 26 17 7 5 5 24 21 3

11. Arsenal 23 17 7 2 8 20 19 1

12. Leeds United 23 17 7 2 8 30 33 -3

13. Wolverhampton 22 18 6 4 8 19 26 -7

14. Crystal Palace 22 17 6 4 7 22 29 -7

15. Newcastle 19 17 5 4 8 18 27 -9

16. Burnley 16 16 4 4 8 9 22 -13

17. Brighton 14 17 2 8 7 21 28 -7

18. Fulham 11 15 2 5 8 13 23 -10

19. West Brom 8 17 1 5 11 11 39 -28

20. Sheffield United 5 18 1 2 15 9 29 -20

