Manchester United vence Brighton e sobe para a sétima colocação no Inglês

O Manchester United subiu da 15.ª para a sétima posição no Campeonato Inglês, ao vencer, neste domingo, o Brighton & Hove Albion, por 3 a 1, em Old Trafford, pela 12.ª rodada. O time alcança aos 16 pontos, enquanto o adversário permanece com 15.

O jogo teve dois tempos distintos. No primeiro, o Manchester teve domínio total e o placar de 2 a 0 poderia ter sido mais elástico. O Brighton apenas se defendeu.

O brasileiro Andreas Pereira abriu o placar, aos 17 minutos, após sua finalização desviar na barriga de Stephens. O goleiro australiano Mathew Ryan nada pôde fazer. O segundo gol saiu três minutos depois, após confusão na área. Davy Propper fez contra.

O técnico Graham Potter fez duas alterações no Brighton no intervalo. Colocou Glenn Murray no lugar de Aaron Connolly e Dolly March na vaga de Martin Montoya. O time ganhou força e pressionou o Manchester até conseguir seu gol, aos 19 minutos, com o zagueiro Dunk, de cabeça, após cobrança de escanteio.

O gol acordou o Manchester United. A reação veio aos 21 minutos, com Marcus Rashford, após bela assistência de Martial. O Brighton sentiu o gol e a vantagem do Manchester só não foi maior por causa de pelo menos três grandes defesas de Ryan e por duas grandes oportunidades perdidas por Martial.

O personagem do jogo foi Rashford. Além do gol feito, o atacante foi autor da jogada mais bonita da partida, ao dar um elástico incrível e chutar para defesa de Ryan. Mas também perdeu Umm gol feito, ao chutar para fora, a um passo da pequena área, com a meta aberta.

Com o apito final, os 73.556 torcedores festejaram muito a quarta vitória do Manchester na temporada. O time também soma quatro empates e quatro derrotas.

Em outro jogo deste domingo, o Wolverhampton Wanderers derrotou o Aston Villa por 2 a 1. Destaque para o primeiro gol do time da casa marcado pelo português Ruben Neves, aos 41 minutos do primeiro tempo. O belo chute de fora da área surgiu após jogada ensaiada.