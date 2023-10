Manchester United sofre, mas ganha do lanterna do Campeonato Inglês fora de casa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2023 - 18:21 Para compartilhar:

O Manchester United cumpriu o papel de favorito e venceu o lanterna Sheffield United por 2 a 1 neste sábado. O time de Erik ten Hag mostrou muita dificuldade jogando fora de casa e chegou a flertar com o empate no estádio Bramall Lane, mas contou com um golaço do português Diogo Dalot no segundo tempo para confirmar a vitória na 9ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado em Sheffield, o Manchester United chega aos 15 pontos e ganha algumas posições no meio da tabela, mas ainda distante da briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Tottenham, atual quarto colocado, tem 20. Do outro lado, o lanterna segue sem nenhuma vitória na elite do futebol inglês, com apenas um ponto.

Precisando se impor fora de casa, o United começou o jogo pressionando e trocando passes no campo de ataque. O primeiro gol do confronto saiu com 28 minutos de bola rolando, com uma linda assistência de Bruno Fernandes. O português encontrou Scott McTominay dentro da área e o meia escocês bateu para o fundo das redes.

Quando a partida parecia controlada, o herói McTominay foi do céu ao inferno aos 34. O meia tocou com o braço na bola dentro da grande área e o árbitro marcou pênalti com auxílio do VAR. Oliver McBurnie cobrou e deixou tudo igual para o Sheffield.

Com muitos erros ofensivos, o Manchester United encontrou a vitória nos pés de Dalot aos 22 minutos do segundo tempo. O português recebeu com liberdade e bateu de longe, no ângulo, sem chances para Foderingham.

