Manchester United só aceita vender Phil Jones por R$ 145 milhões Zagueiro tem contrato até 2023, mas não faz parte dos planos do técnco Solskjaer e pode sair em janeiro caso alguma equipe obedeça os requisitos exigidos pelos Red Devils

O Manchester United irá exigir cerca de 20 milhões de libras (R$ 145 milhões) para liberar o zagueiro Phil Jones a outro clube em janeiro, segundo o “The Sun”. Apesar de ter renovado contrato no último verão europeu até 2023, o defensor não faz parte dos planos do técnico Solskjaer para o time principal dos Red Devils. O Fulham já mostrou interesse no camisa quatro.

No último ano, Jones fez apenas oito jogos com a camisa dos Diabos Vermelhos, sendo a última aparição em janeiro, pela Copa da Inglaterra. Caso o inglês queira estar presente no elenco da Eurocopa, deve-se buscar um novo clube para que consiga melhorar sua forma física e ganhar ritmo de jogo.

No Manchester United, as primeiras opções do técnico norueguês para o sistema defensivo são Maguire, Bailly e Lindelof. Phil Jones também não está presente na lista de Solskjaer para a disputa da Liga dos Campeões e terá que assistir os companheiros de casa.

