Manchester United, Sevilla e Espanyol avançam na Liga Europa

Manchester United, Sevilla e Espanyol garantiram nesta quinta-feira suas vagas na segunda fase da Liga Europa, enquanto que a Lazio, que perdeu em casa para o Celtic que se garantiu (2-1) e colocou a classificação dos italianos em risco.

O time do norte da Inglaterra se classificou vencendo por 3 a 0 o Partizan de Belgrado em Old Trafford, pelo Grupo L.

O jovem Mason Greenwood, de 18 anos, abriu o placar aos 22 minutos, antes do francês Anthony Martial aumentar a conta aos 33 minutos e Marcus Rashford decretar a vitória aos quatro minutos do segundo tempo.

– Dois espanhóis garantidos –

Dos três clubes espanhóis, só o Getafe ainda não conseguiu avançar à próxima fase, após esta quarta rodada da fase de grupos, embora ainda tenha duas rodadas para tentar a classificação.

O Sevilla, cinco vezes vencedor do torneio, goleou fora de casa o Dudelange luxemburguês (5-2), no Grupo A.

A equipe andaluz obteve uma fácil vitória graças a um hat-trick de Munir El Haddadi (27, 33 e 66) e dois do israelense Munas Dabbur (17 e 36).

Com este triunfo, o Sevilla conseguiu sua quarta vitória em quatro partidas e já tem 12 pontos, oito a mais que o Apoel de Nicosia e o Qarabag do Azerbaijão, depois que nesta quinta-feira o time cipriota venceu por 2 a 1 no duelo entre os dois.

“A equipe jogou bem. O objetivo era conseguir os três pontos e a classificação. Conseguí-la na quarta rodada não é fácil”, disse o técnico do Sevilla, Julen Lopetegui.

Enquanto isso o Espanyol garantiu sua vaga ao golear em casa por 6 a 0 o Ludogorets búlgaro no Grupo H.

As duas expulsões sofridas pelo time visitante (12 e 34) desequilibraram ainda mais a balança.

Óscar Melendo (4), Lluis López (19), o argentino Matías Vargas (36), Víctor Campuzano (52), Adriá Pedrosa (73), e o também argentino Facundo Ferreyra (76) fizeram os gols do Espanyol.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o time catalão soma dez pontos, quatro a mais que o clube búlgaro (2º), e cinco a mais que o Ferencvaros húngaro.

Quem fecha o grupo é o CSKA de Moscou, que empatou em 0 a 0 nesta quinta-feira com o Ferencvaros.

Por último, o Getafe sofreu sua segunda derrota em duas semanas para o Basel, ao perder por 2 a 1 na Suíça no Grupo C, o que compromete seu futuro na competição.

Após uma boa arrancada em seu retorno à Liga Europa com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, estas duas derrotas deixam o time espanhol com 6 pontos, os mesmos do Krasnodar russo, adversário na última rodada, e quatro atrás do Basel, já classificado com 10 pontos, que já havia vencido por 1 a 0 há duas semanas na cidade da periferia de Madri.

– Lazio se complica –

Já a Lazio perdeu em Roma para o Celtic por 2 a 1. Três pontos que colocaram os escoceses na próxima fase, com 7 pontos de vantagem sobre o time romana (terceiro), no Grupo E.

A equipe italiana está quase eliminada, com seis pontos de desvantagem em relação ao Cluj romeno (segundo).

“Sendo realistas temos poucas possibilidades de avançar. Mas nunca digas nunca no futebol”, resumiu o técnico da Lazio, Simone Inzaghi.

O líder da Bundesliga, o Borussia Moenchengladbach, conseguiu seu primeiro triunfo na Europa League graças a um gol do francês Marcus Thuram nos acréscimos decretando 2 a 1 com a Roma.

A equipe alemã assumiu a segunda colocação do Grupo J, empatada em pontos com a Roma e a dois pontos do líder Basaksehir turco que venceu o austríaco Wolfsberger por 3 a 0 fora de casa.

