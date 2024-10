Manchester United segue sem vencer na Liga Europa e Lazio lidera com 100% de aproveitamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 18:28 Para compartilhar:

O Manchester United deu sequência ao seu calvário nesta quinta-feira, na Liga Europa. Após abrir vantagem no placar, a equipe do técnico Erik ten Hag voltou a vacilar e teve de amargar um empate de 1 a 1, em Istambul. Foi a terceira igualdade do time inglês em três rodadas na competição.

Com o resultado, o United vai se complicando na tabela. Com três pontos, a equipe vermelha ocupa a 20ª colocação na classificação. Já o Fenerbahçe chegou aos cinco pontos (uma vitória e dois empates até aqui).

O técnico português José Mourinho acabou roubando a cena à beira do campo. Ele reclamou com a arbitragem da não marcação de um pênalti sobre Osayi-Samuel e acabou recebendo cartão vermelho.

No jogo, após pressão inicial dos donos da casa, os visitantes abriram o marcador aos 14 minutos. Garnacho escapou pela esquerda e serviu a Zirkzee. Ele deu assistência para Eriksen chutar da entrada da área: 1 a 0.

A partir daí a pressão dos turcos cresceu e Onana operou um milagre aos 36 minutos para manter o United em vantagem. En-Nesyri cabeceou duas vezes em sequência, mas parou no goleiro rival.

De tanto pressionar, o Fenerbahçe achou o gol de empate na volta do intervalo. No cruzamento de Saint-Maximin, En-Nesyri, de cabeça, fez a festa da torcida local: 1 a 1, aos três minutos. A pressão permaneceu, o time turco foi todo para cima, mas não teve competência para transformar o empate em vitória.

LAZIO VENCE MAIS UMA E LIDERA

A Lazio fez mais uma vítima nesta quinta-feira em compromisso pelo torneio. O time do técnico Marco Baroni venceu o Twente por 2 a 0 em Enschede, na Holanda, e chegou aos nove pontos na classificação. Os italianos têm a mesma pontuação do Tottenham que também venceu na rodada (fez 1 a 0 no AZ Alkmaar) e do Anderlecht, que superou o Ludogorets.

O primeiro gol do jogo saiu ainda no primeiro tempo. O atacante espanhol Pedro Rodriguez mostrou oportunismo para aproveitar a chance e balançar a rede. Perto do final do confronto, Gustav Isaksen garantiu a vitória da Lazio por 2 a 0.

Já o Twente vive uma situação inversa. Ainda sem conseguir vencer no torneio, o time holandês permanece com apenas dois pontos na competição.

Veja outros resultados de destaque nesta quinta-feira pela Liga Europa. O Eintracht Frankfurt recebeu o RFS e triunfou por 1 a 0. Jogando sob o apoio de sua torcida, o Ferencvaros também bateu o Nice pelo mesmo placar. A Real Sociedad levou a melhor como visitante e venceu o Maccabi Tel-Aviv por 2 a 1. O Ajax também conquistou três pontos fora de seus domínios ao fazer 3 a 0 no Qarabag. Jogando no estádio Olímpico, a Roma fez valer o mando de campo e superou o Dínamo Kiev pelo placar de 1 a 0.