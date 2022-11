Manchester United se vinga e elimina Aston Villa (4-2) na Copa da Liga Inglesa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2022 - 19:40 Compartilhe

O Manchester United se vingou do Aston Villa nesta quinta-feira a quem eliminou nos 16-avos de final da Copa da Liga inglesa, com uma vitória por 4 a 2 em Old Trafford, depois de ter sido derrotado no último domingo por 3 a 1 pelo mesmo adversário em jogo da Premier League.

O técnico espanhol Unai Emery nunca perdeu para o Manchester United na Premier League, seja comandando o Arsenal ou o Aston Villa, mas perdeu cinco de seus sete confrontos nacionais ou europeus contra esse adversário.

O Aston Villa chegou a ficar em vantagem no placar por duas ocasiões, com um gol de Ollie Watkins (48) e um gol contra de Diogo Dalot (61). Os ‘Red Devils’ empataram sucessivamente, através de Anthony Martial (49) e Marcus Rashford (67), antes de Bruno Fernandes (78) e Scott McTominay (90+1) fecharem em 4 a 2.

O segundo tempo foi, portanto, muito diferente do primeiro, onde apenas um escanteio direto de Douglas Luiz, defendido em sua linha por McTominay, causou um susto real.

Na quarta-feira, o líder da Premier League, o Arsenal, foi eliminado ao perder por 3 a 1 em casa para o Brighton.

Outro grande time da Inglaterra, o Tottenham, também perdeu no mesmo dia, sendo derrotado por 2 a 0 pelo Nottingham Forest, atual penúltimo da Premier League.

O Chelsea também foi eliminado na quarta-feira, mas enfrentando outro gigante, o Manchester City, que venceu por 2 a 0 com gols de Riyad Mahrez e Julián Álvarez.

— Resultados dos 16-avos de final da Copa da Liga inglesa e classificação:

– Terça-feira:

Bournemouth – Everton 4-1

Brentford – Gillingham (4ª) 1-1 (5-6 nos pênaltis)

Leicester – Newport County (4ª) 3-0

Stevenage (4ª) – Charlton (3ª) 1-1 (4-5 nos pênaltis)

Bristol City (2ª) – Lincoln City (3ª) 1-3

MK Dons (3ª) – Morecambe (3ª) 2-0

Burnley (2ª) – Crawley Town (4ª) 3-1

– Quarta-feira:

Wolverhampton – Leeds 1-0

Nottingham Forest – Tottenham 2-0

Arsenal – Brighton 1-3

Southampton – Sheffield Wednesday (3ª) 1-1, (6-5 nos pênaltis)

West Ham – Blackburn (2ª) 2-2 (9-10 nos pênaltis)

Newcastle – Crystal Palace 0-0 (3-2 nos pênaltis)

Liverpool – Derby County 0-0 (3-2 nos pênaltis)

Manchester City – Chelsea 2-0

– Quinta-feira:

Manchester United – Aston Villa 4-2

