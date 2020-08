Manchester United renova o contrato de Brandon Williams até 2024 Lateral-esquerdo de 19 anos estreou profissionalmente nesta temporada e agradou à direção do clube da Terra da Rainha

O Manchester United anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral-esquerdo Brandon Williams. O jogador de 19 anos, revelado pelos próprios Diabos Vermelhos, assinou vínculo com o clube até junho de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.

Desde os sete anos de idade no clube do Old Trafford, Williams fez 33 jogos na temporada, que é a sua primeira como profissional. O ala marcou um gol na Premier League, além de ter dado duas assistências. Uma delas, entretanto, na Liga Europa.

– A assinatura deste contrato é outro momento realmente orgulhoso para mim e minha família. Tendo estado no Manchester United desde os sete anos de idade, é realmente um sonho jogar no primeiro time. Foi preciso muito trabalho duro para chegar a esse ponto e foi realmente especial para mim entrar na equipe – disse Williams em entrevista ao site oficial do United.

