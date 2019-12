Manchester United perde para o lanterna Watford, apesar da volta de Pogba

O Manchester United sofreu uma dura derrota para o lanterna Watford (2-0) fora de casa neste domingo, pela 18ª rodada da Premier League, apesar do retorno do meia francês Paul Pogba, que ficou afastado nas últimas semanas devido a uma lesão.

Para o time da periferia de Londres, essa foi a segunda vitória da temporada, e os dois gols sofridos pelo espanhol David De Gea representam quase um quarto dos que o Watford marcou nas 17 rodadas anteriores (9).

A derrota tirou dos ‘Red Devils’ a chance de subir para o quinto lugar e se aproximar das posições que classificam para a próxima edição da ‘Champions’.

Mas, além de tudo isso, o jogo deixa uma sensação ruim para os jogadores comandados por Ole Gunnar Solskjaer pelas poucas chances que conseguiram criar e pelo fato de terem se abalado após sofrerem dois gols em apenas quatro minutos no início do segundo tempo.

De Gea viveu um dia para ser esquecido. O goleiro da seleção espanhola deixou a bola passar por entre as mãos no chute de Ismaïla Sarr (50).

Quatro minutos depois, o senegalês sofreu um pênalti após uma falta de Aaron Wan-Bissaka, e Troy Deeney não desperdiçou, ampliando o placar (54).

“Foi um erro, isso acontece no futebol e é para isso que treinamos todos os dias. Para garantir que não aconteça novamente. David foi muito bem no final, são coisas que acontecem”, defendeu Solskjaer.

Dez minutos depois o técnico colocou Pogba em campo, mas os ‘Hornets’ souberam controlar a partida até o apito final.

Esta derrota, somada ao empate na rodada anterior em Old Trafford diante do Everton (1-1), interrompe a escalada do Manchester United, que havia derrotado consecutivamente o Tottenham e o Manchester City.

Essa parece ser a sina nesta temporada de uma equipe forte diante dos grandes mas inconstante contra os pequenos. E sem uma sequência de resultados positivos não poderá aspirar a posições mais altas. A não ser que a volta de Pogba e eventuais contratações na janela do mercado de janeiro mudem essa tendência.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Adiado:

West Ham – Liverpool

– Sábado:

Everton – Arsenal 0 – 0

Bournemouth – Burnley 0 – 1

Norwich City – Wolverhampton 1 – 2

Newcastle – Crystal Palace 1 – 0

Brighton – Sheffield United 0 – 1

Aston Villa – Southampton 1 – 3

Manchester City – Leicester 3 – 1

– Domingo:

Watford – Manchester United 2 – 0

Tottenham – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 49 17 16 1 0 42 14 28

2. Leicester 39 18 12 3 3 41 14 27

3. Manchester City 38 18 12 2 4 50 20 30

4. Chelsea 29 17 9 2 6 31 25 6

5. Sheffield United 28 18 7 7 4 22 16 6

6. Wolverhampton 27 18 6 9 3 26 22 4

7. Tottenham 26 17 7 5 5 32 24 8

8. Manchester United 25 18 6 7 5 26 22 4

9. Newcastle 25 18 7 4 7 18 24 -6

10. Burnley 24 18 7 3 8 23 29 -6

11. Arsenal 23 18 5 8 5 24 27 -3

12. Crystal Palace 23 18 6 5 7 15 20 -5

13. Brighton 20 18 5 5 8 21 26 -5

14. AFC Bournemouth 19 18 5 4 9 19 25 -6

15. Everton 19 18 5 4 9 20 29 -9

16. West Ham 19 17 5 4 8 19 28 -9

17. Southampton 18 18 5 3 10 21 37 -16

18. Aston Villa 15 18 4 3 11 24 33 -9

19. Norwich City 12 18 3 3 12 19 37 -18

20. Watford 12 18 2 6 10 11 32 -21

