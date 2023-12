Manchester United perde para o Bayern e se despede das competições europeias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/12/2023 - 19:50 Para compartilhar:

O Manchester United, último do seu grupo, se despediu das competições europeias nesta temporada após a derrota por 1 a 0, nesta terça-feira (12), para o Bayern de Munique, em sua última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os ‘Red Devils’ sofreram a quarta derrota em seis jogos da Champions em Old Trafford.

Essa série de maus resultados os condenou ao quarto lugar do Grupo A (com apenas 4 pontos), atrás do Bayern (1º, 16 pontos) e do dinamarquês Copenhagen (8 pontos), classificado para as oitavas após a vitória por 1 a 0 também nesta terça-feira sobre o turco Galatasaray (3º, 5 pontos), que ocupará a vaga no playoff de acesso às oitavas de final da Liga Europa.

Os ingleses entraram em campo com vontade e determinação, pelo menos até o intervalo, mas a magia não funcionou no ‘Teatro dos Sonhos’ de Old Trafford, cujo apelido começa a fazer menos sentido.

A verdade é que as chances do United eram muito escassas para esta última rodada: precisava de uma vitória sobre o Bayern, que não perde há seis anos na fase de grupos, e um empate entre Copenhagen e Galatasaray. Não aconteceu nem um e nem outro.

Assim, o gigante de Manchester se despede de todas as competições europeias, um fiasco para a família Glazer e seu clube, que em sua história conquistou três títulos da Liga dos Campeões, mergulhado num processo de venda que ainda não foi encerrado.

A equipe do técnico Erik Ten Hag conclui a sua campanha com quatro derrotas e quinze gols sofridos em seis jogos, uma média de 2,5 por partida.

O fracasso do time do treinador holandês vem de muito antes desta terça-feira.

No confronto diante do Galatasaray houve uma derrota por 3 a 2 e depois um empate em 3 a 3, o que diminuiu bastante as chances da equipe inglesa, apesar dos cinco gols marcados contando os dois jogos.

Uma vitória em qualquer um desses dois duelos teria permitido, pelo menos, alcançar o terceiro lugar e assim continuar o seu caminho até a Liga Europa. Agora o três vezes campeão europeu não tem sequer esse consolo.

