Manchester United leva susto, mas bate o Watford e se aproxima do City no Inglês

O Manchester United teve um início arrasador, levou um susto no segundo tempo, mas bateu o Watford por 4 a 2 nesta terça-feira, mesmo fora de casa, para se aproximar da liderança do Campeonato Inglês. Ashley Young, duas vezes, e Martial colocaram os visitantes em ampla vantagem, Deeney e Doucouré diminuíram, e Lingard apareceu nos minutos finais para garantir o triunfo.

O resultado levou o Manchester United a 32 pontos, na segunda colocação da tabela, cinco atrás do rival Manchester City, que ainda atua na rodada. No sábado, a equipe vai a Londres para o clássico com o Arsenal. Já o Watford parou nos 21 pontos, é o oitavo e recebe o Tottenham também no sábado.

Nesta terça, o duelo até começou equilibrado, mas o Manchester mudou completamente o cenário ao abrir o placar. Aos 18 minutos, Lukaku girou sobre a marcação e tocou para Lingard, que encontrou Young. O meia dominou cortando o zagueiro e bateu firme para marcar belo gol.

O Watford ainda tentava se restabelecer em campo quando o mesmo Young ampliou, aos 24. Ele cobrou falta central de longe, no ângulo direito de Gomes, que nem pulou na bola. Mais sete minutos, e o Manchester marcou o terceiro. Kabasele cortou errado e entregou no pé de Lukaku, que acionou rapidamente Martial. O francês arrancou sozinho e finalizou para a rede.

Mesmo com o resultado encaminhado, o Manchester seguiu em cima e só não fez o quarto porque Gomes fez ótimas defesas seguidas nas finalizações de Lukaku e Lingard. A primeira grande chance do Watford só veio aos 45, quando o brasileiro Richarlison recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou no travessão.

Sem a necessidade de atacar, o Manchester passou a administrar o resultado no segundo tempo e saiu apenas nos contra-ataques. Mesmo assim, criou as principais oportunidades e viu Lukaku perder ótimas chances. Uma delas, de frente para Gomes. A outra, em finalização cruzada, para fora.

Em um raro ataque, o Watford chegou ao primeiro gol através de pênalti. Pereyra foi para cima de Marcos Rojo, passou como quis e foi tocado na área. Deeney foi para a cobrança e deslocou De Gea para marcar aos 31 minutos.

O gol empolgou o Watford, que foi para cima, pressionou e marcou o segundo aos 38. Carrillo recebeu pela direita e tocou no pé de Doucouré, que finalizou cruzado, sem chances para De Gea. A torcida se animou, mas logo Lingard acabou com a festa. Aos 41, arrancou do campo de defesa, passou por dois marcadores e bateu para marcar lindo gol.

LEICESTER VENCE – Ainda nesta terça-feira, o Leicester voltou a vencer no Campeonato Inglês após três partidas ao derrotar o Tottenham por 2 a 1, em casa. O resultado levou a equipe a 17 pontos, na nona colocação. Já o Tottenham somou o terceiro jogo seguido sem vencer na competição, parou nos 24 pontos e é o quinto.

O primeiro tempo foi todo do Leicester, que abriu o placar com um golaço de Jamie Vardy. Aos 12 minutos, o atacante recebeu lançamento na área de Albrighton e finalizou de cobertura. Nos acréscimos, Mahrez fez outro lindo gol, em chute de fora da área. O Tottenham respondeu no segundo tempo e diminuiu com Harry Kane, mas parou nisso.

Nas outras partidas do dia pelo Inglês, o Brighton & Hove Albion recebeu o lanterna Crystal Palace e não passou de um empate por 0 a 0. Já o Newcastle visitou o West Bromwich e complicou ainda mais a vida do adversário ao buscar um empate por 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0.