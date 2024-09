Manchester United joga mal, leva 3 do Tottenham no Old Trafford e fica em 12º no Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 14:55 Para compartilhar:

O Manchester United fez mais uma partida desastrosa no Campeonato Inglês. Neste domingo, com direito a expulsão de Bruno Fernandes, perdeu para o Tottenham por 3 a 0, no estádio Old Trafford, pela 6ª rodada. O comportamento apático da equipe gerou vaias dos torcedores ao final da partida.

Com o resultado, o Manchester United caiu para o 12º lugar, com mero sete pontos. Esta é a terceira vitória da equipe na competição em seis jogos disputados. Ainda computa dois empates e apenas uma vitória. Já o Tottenham subiu para a oitava colocação, com dez. O Chelsea, em quarto, tem 12. Já o líder Liverpool soma 15.

Esta é a segunda derrota por 3 a 0 do United em casa na competição. No início de setembro, o Liverpool foi quem visitou o rival e venceu pelo mesmo placar, o que aumentou a pressão sobre o técnico Erik ten Hat.

O primeiro tempo foi de domínio total do Tottenham, que foi para o intervalo com a sensação de que poderia estar vencendo por um placar ainda mais elástico. O time visitante teve 64% de posse de bola, envolveu o adversário e abriu o placar com apenas dois minutos de jogo. Van de Ven roubou a bola de Zirkzee, disparou pelo lado esquerdo, e rolou para Brennan Johnson, livre, empurrar para o gol.

O próprio Brennan Johnson, aos 19, teve chance de fazer o segundo, após toque de Kulusevski. A bola, no entanto, carimbou a trave. Foram inúmeras oportunidades criadas, com Udogie, Cristian Romero e Maddison, mas o Manchester segurou como pôde e também criou. Rashford apareceu bem pela esquerda e cruzou para Garnacho acertar a trave.

O panorama da partida passou a ser a favor do Tottenham aos 41, quando Bruno Fernandes chegou forte em Maddison e foi expulso. Se o domínio já era grande, no segundo tempo ficou ainda mais evidente.

Aos dois, no primeiro ataque do Tottenham na segunda etapa, Brennan Johnson partiu em velocidade na direita e cruzou para Kulusevski, que deu um leve desvio para encobrir o goleiro Onana, que foi um dos responsáveis por evitar uma goleada histórica no Old Trafford com importantes defesas.

O Manchester United até tentou se aproveitar do comodismo do Tottenham para diminuir, mas acabou levando o terceiro. Após cobrança de escanteio de Bergvall, Sarr desviou de cabeça e Solanke se atirou na bola para colocá-la no fundo das redes. O time visitante continuou atacando, mas Onana impediu que o placar fosse ainda maior.

Ainda neste domingo, o Aston Villa teve a chance de igualar ao Liverpool na liderança do Campeonato Inglês, mas acabou ficando no empate por 2 a 2 com o modesto Ipswich, no Portman Road.

O Ipswich chegou a abrir o placar Delap, mas o Aston Villa virou, ainda no primeiro tempo, com Rogers e Watkins. No entanto, Delap, novamente, fez o gol da igualdade, impedindo o adversário de entrar no G-4 e dividir com o Liverpool a liderança da competição.