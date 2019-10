Manchester United joga mal e só empata na Liga Europa; Roma também tropeça

Ainda tentando se encontrar nesta temporada, o Manchester United tropeçou pela primeira vez nesta edição da Liga Europa. Nesta quinta-feira, na Holanda, o time inglês ficou no empate sem gols com o AZ Alkmaar, pelo Grupo L da competição continental. Pela mesma rodada, o Roma também empatou e o Porto foi derrotado fora de casa.

Na cidade de Alkmaar, o Manchester esteve aquém do esperado durante os 90 minutos da partida. Sem conseguir se impor em campo, a equipe inglesa terminou a partida sem registrar um chute a gol sequer. Foram apenas três finalizações, todas para fora. Já o AZ Alkmaar anotou quatro chutes a gol, também sem sucesso.

O empate, após a vitória na estreia, deixou o time inglês com quatro pontos, mesma pontuação do Partizan Belgrado, que lidera a chave por ter maior número de gols. O AZ Alkmaar soma dois pontos enquanto o Astana, que foi derrotado pelo time sérvio por 2 a 1 nesta quinta, ainda não pontuou no Grupo L.

Pela chave G, o Porto também decepcionou seus fãs jogando na Holanda. Foi batido por 2 a 0 pelo Feyenoord e perdeu a chance de liderar o grupo. Após alcançar as quartas de final da Liga dos Campeões na temporada passada, o time português soma três pontos na embolada chave, em que todos têm a mesma pontuação. Com melhor saldo de gols, o Young Boys assumiu a ponta ao bater o Rangers por 2 a 1, em solo suíço.

A Roma, outra candidata natural a avançar à fase de mata-mata, foi outro time que ficou aquém do esperado nesta quinta. Jogando longe da torcida, empatou por 1 a 1 com o Wolfsberger, na Áustria. Foi o mesmo placar de Istanbul Basaksehir x Borussia Mönchengladbach, na capital turca.

Apesar do tropeço, a Roma divide a liderança do Grupo J com o Wolfsberger. Ambos têm quatro pontos e os mesmos números na chave.

Pelo Grupo H, o Espanyol venceu o CSKA Moscou por 2 a 0, na Rússia, enquanto o Ludogorets Razgrad aplicou 3 a 0 no Ferencvaros, em Budapeste. Com duas vitórias em dois jogos, o Ludogorets lidera a chave, com seis pontos.

Na chave I, dois empates movimentaram a rodada. Oleksandriya e Gent empataram por 1 a 1, na Ucrânia. O mesmo placar foi registrado em Saint-Étienne x Wolfsburg, em solo francês. Gent e Wolfsburg lideram o grupo, com quatro pontos cada.

No Grupo K, a liderança também está dividida, entre Braga e Slovan Bratislava, que empataram por 2 a 2 nesta quinta, em Portugal. Ambos os times apresentam quatro pontos agora. No outro jogo da chave, o Wolverhampton superou o Besiktas por 1 a 0, na Turquia.