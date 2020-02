Manchester United fica no empate sem gols e segue distante do G-4 no Inglês

O Manchester United ficou no empate sem gols com o Wolverhampton neste sábado, em casa, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Os anfitriões acumularam o terceiro jogo seguido sem vitória na competição e desperdiçaram a oportunidade de encostar no grupo da Liga dos Campeões.

O resultado mantém o United na sexta posição, com 35 pontos, a seis de distância do Chelsea, o quarto colocado. O Wolverhampton está em sétimo, com a mesma pontuação. Na próxima rodada, a equipe do brasileiro Fred terá pela frente o Chelsea, dia 17, segunda-feira.

Depois de perder os dois últimos jogos, o United entrou em campo pressionado para manter a perseguição ao G-4. E a ansiedade para mandar a bola para as redes atrapalhou a equipe, que se mostrou desorganizada. Fred atuou os 90 minutos, buscou o jogo, tentou dar velocidade nas chegadas ao ataque, mas a fase do time definitivamente não é boa.

Quem se salvou foi De Gea, que completou 300 jogos pelo United neste sábado. O goleiro fez mais uma vez uma boa atuação, garantindo o zero no placar. Os anfitriões tinham mais a bola, controlaram a maior parte do jogo, mas faltava objetividade.

Apesar dos 64% de posse durante a partida, a melhor chance do United veio somente nos acréscimos. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Diogo Dalot, que cabeceou para fora. Para o Wolverhampton o resultado não foi ruim, já que se mantém colado no United na tabela, ainda com esperanças de conseguir vaga para a Liga Europa na próxima temporada.