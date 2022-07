Manchester United fecha acordo de 67 mi de euros com Ajax para contratar zagueiro Martínez

Por Peter Hall

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) – O Manchester United fechou um acordo com o Ajax Amsterdam para contratar o zagueiro Lisandro Martinez por um valor inicial de 57,37 milhões de euros (57,87 milhões de dólares), com 10 milhões de euros de possíveis complementos incluídos, confirmaram ambos os clubes neste domingo.

O negócio está sujeito a exame médico e concessão de visto, com conclusão prevista para os próximos dias.

A duração do contrato não foi anunciada, mas uma fonte com conhecimento do acordo disse à Reuters que Martinez assinaria um contrato de cinco anos com o clube da Premier League, com opção por mais 12 meses.

O jogador de 24 anos, que também pode jogar no meio-campo, será a terceira contratação do técnico Erik ten Hag, após as chegadas do lateral-esquerdo holandês Tyrell Malacia e do meio-campista dinamarquês Christian Eriksen.

O acordo chega tarde demais para Martinez se juntar a seus companheiros de equipe do United em turnê de pré-temporada na Austrália. Eles abrem a nova campanha da liga em casa para o Brighton & Hove Albion em 7 de agosto.

(Reportagem de Peter Hall)