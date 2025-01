Manchester United faz jogo sonolento, mas vence Fulham e alivia críticas da torcida

O Manchester United deu sinais de reação neste domingo ao vencer o Fulham por 1 a 0, no estádio Craven Cottage, longe de sua torcida. Em um jogo sonolento e de baixo nível técnico, o tradicional clube inglês levou alívio e ânimo a sua torcida, que chegou a gritar o nome do técnico Rúben Amorim nos instantes finais da partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

O United vinha de derrota e de dificuldades nos bastidores, principalmente em razão de declarações públicas do treinador português. Ele chegou a afirmar que este era o pior time do United na história, o que exigiu uma retratação pública e críticas da torcida. Neste domingo, torcedores gritaram seu nome em comemoração à vitória em Fulham.

O resultado fez a equipe de Manchester subir para o 12º posto da tabela, com 29 pontos. O Fulham ocupa o 10º lugar, com 33.

Na esteira de reclamações públicas de Rúben Amorim e atuações abaixo da média, o United protagonizou mais uma partida de fraco futebol e poucas emoções. O primeiro tempo foi de equilíbrio tanto na iniciativa quanto na posse de bola, sempre rondando os 50% para cada lado.

Os lances ofensivos foram raros, com ligeira vantagem para o time da casa, que deu mais trabalho ao goleiro Onana. Do outro lado, a defesa do Fulham pouco suou. A situação pouco mudou depois do intervalo, com a diferença de que o United mostrou maior iniciativa, até mesmo cercando a área dos donos da casa.

Até os 22 minutos do segundo tempo, o tradicional time inglês não tinha acertado uma finalização em gol. Outro número dava conta do ritmo do jogo: no segundo tempo, até os 24 minutos, nenhum dos dois times havia pisado na área adversária.

O jogo sonolento só contou com animação das arquibancadas num lance fortuito. Aos 32, o defensor argentino Lisandro Martínez arriscou de fora da área e contou com uma ajuda para abrir o placar. A finalização desviou no marcador e encobriu o goleiro Bernd Leno, ligeiramente adiantado na área.

O gol fez o Fulham se mandar para o ataque. O empate quase veio em lance de bola parada. O brasileiro Andreas Pereira, cobiçado pelo Palmeiras nesta janela de transferências, cobrou escanteio na área e o meia Toby Collyer evitou o gol de empate ao desviar a bola de cabeça exatamente sobre a linha do gol.

O United ainda quase chegou ao segundo gol nos acréscimos. Mas o chute de Diallo que parou nas redes foi anulado por impedimento, com ajuda do VAR. Nos minutos finais, o Fulham tentou aumentar o volume de jogo, mais presente no campo de ataque. Mas o trio de zagueiros do United conteve a pressão e garantiu a suada vitória, que deve trazer paz no vestiário e nas arquibancadas do Old Trafford pelos próximos dias.