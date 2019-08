Manchester United estreia na Premier League com goleada (4-0) sobre o Chelsea

O Manchester United (2º) estreou na Premier League com uma vitória maiúscula de 4 a 0 sobre o Chelsea (19º) neste domingo em seu estádio de Old Trafford no último jogo da primeira rodada.

O jovem Marcus Rashford foi o grande destaque ao marcar dois gols (aos 18 de pênalti que ele mesmo havia sofrido e aos 67) e seu magistral contra-ataque que acabou gerando o segundo gol do United, por meio de Anthony Martial (65).

O recém contratado Daniel James, de 21 anos, marcou o quarto e último gol (81) da partida.

Os ‘Red Devils’ não foram tão superiores ao Chelsea como o resultado final poderia indicar, mas souberam aproveitar as oportunidades e em apenas dois minutos do segundo tempo passaram da vantagem mínima para um 3 a 0 que trouxe tranquilidade.

O técnico do United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, promoveu a estreia com a camisa vermelha do jogador da seleção inglesa Harry Maguire, o zagueiro mais caro da história. Do lado dos ‘blues’ também houve uma estreia em uma partida oficial: a do novo técnico e lenda de Stamford Bridge, Frank Lampard.

Com seus primeiros três pontos, o Manchester United se coloca em segundo na tabela após o encerramento da primeira rodada. Seu segundo jogo será na segunda-feira, dia 19 de agosto, contra o Wolverhampton (13º) fora de casa.

Já o Chelsea ficou em 19º e após a Supercopa da Europa que será disputada na quarta-feira contra o Liverpool em Istambul, vai enfrentar no próximo domingo o Leicester (12º) diante de sua torcida.

O Manchester City segue liderando após sua sonora goleada de sábado sobre o West Ham (5-0) fora de casa e o Liverpool ocupa o 3º lugar depois de vencer o Norwich City (16º) por 4 a 1 na sexta-feira.

– Dois minutos alucinantes –

Embora o Chelsea tenha começado a partida trazendo bastante perigo, com um primeiro disparo de Tammy Abraham (3) na trave, o United reagiu rápido e também criou suas chances.

Em uma dessas, Rashford foi derrubado na área pelo zagueiro central francês Kurt Zouma, que antes já havia dado um passe de presente a Martial dentro da área. Sua cobrança (18), alta e no canto direito de Kepa Arrizabalaga, foi indefensável para o jovem goleiro espanhol do Chelsea.

Mesmo com a vantagem, o time da casa não se acomodou e foi em busca do segundo gol. Apesar disso, o Chelsea teve chances de empatar, primeiro com uma tentativa de Ross Barkley (39) que o goleiro espanhol David de Gea defendeu bem, e depois com outro chute na trave, desta vez por parte do lateral brasileiro Emerson Palmieri (40).

Já no segundo tempo, o United decretou a vitória em dois minutos alucinantes. Primeiro, Martial mandou para o fundo das redes (65) um cruzamento do brasileiro Andreas Pereira desde a ponta direita.

Depois, Paul Pogba dominou a bola e mandou um lançamento nas costas da defesa do Chelsea que caiu nos pés de Rashford. Ele tocou na saída de Kepa e ampliou o placar.

Após outra boa jogada de Pogba conduzindo um contra-ataque, James, contratado neste verão europeu ao Swansea, chutou de dentro da área e a bola entrou depois de desviar em Emerson.

– Arsenal vence Newcastle –

Mais cedo o Arsenal (6º) começou com vitória sua campanha na Premier League 2019/2020 ao vencer o Newcastle (15º) por 1 a 0 no norte da Inglaterra.

O astro gabonês dos ‘Gunners’, Pierre-Emerick Aubameyang, foi o autor do único gol da partida (58) no estádio de St James Park.

Um dos dois reforços dos londrinos neste mercado do verão europeu, o marfinense Nicolas Pépé e o espanhol Dani Ceballos, entraram em campo no segundo tempo e estrearam com a nova camisa.

Emery surpreendeu deixando também no banco atacantes como o francês Alexandre Lacazette, o meia uruguaio Lucas Torreira e o zagueiro central brasileiro David Luiz.

Também neste domingo, o Leicester (11º) e o Wolverhampton (12º), dois times que tentam quebrar o domínio do ‘Big Six’ da Premier League, empataram em 0-0 em uma partida monótona no King Power Stadium.

Os ‘Wolves’ marcaram um gol por meio do belga Leander Dendoncker, mas o gol foi anulado depois que o VAR mostrou que Willy Boly havia tocado a bola com a mão antes do chute de Dendoncker.

Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato Inglês

– Sexta-feira:

Liverpool – Norwich City 4 – 1

– Sábado:

West Ham – Manchester City 0 – 5

Watford – Brighton 0 – 3

Crystal Palace – Everton 0 – 0

Burnley – Southampton 3 – 0

AFC Bournemouth – Sheffield United 1 – 1

Tottenham – Aston Villa 3 – 1

– Domingo:

Leicester – Wolverhampton 0 – 0

Newcastle – Arsenal 0 – 1

Manchester United – Chelsea 4 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 3 1 1 0 0 5 0 5

2. Manchester United 3 1 1 0 0 4 0 4

3. Liverpool 3 1 1 0 0 4 1 3

4. Brighton 3 1 1 0 0 3 0 3

. Burnley 3 1 1 0 0 3 0 3

6. Tottenham 3 1 1 0 0 3 1 2

7. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1

8. AFC Bournemouth 1 1 0 1 0 1 1 0

. Sheffield United 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0

. Everton 1 1 0 1 0 0 0 0

. Leicester 1 1 0 1 0 0 0 0

. Wolverhampton 1 1 0 1 0 0 0 0

14. Newcastle 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Aston Villa 0 1 0 0 1 1 3 -2

16. Norwich City 0 1 0 0 1 1 4 -3

17. Southampton 0 1 0 0 1 0 3 -3

. Watford 0 1 0 0 1 0 3 -3

19. Chelsea 0 1 0 0 1 0 4 -4

20. West Ham 0 1 0 0 1 0 5 -5

