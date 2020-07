Manchester United está confiante de que contratará Jadon Sancho Emissora inglesa diz que clube de Old Trafford conseguirá diminuir pedida do Borussia Dortmund para poder acertar a contratação da jovem estrela inglesa

Uma das novelas que mais se arrastam no mercado de transferências parece estar próxima do fim. O Manchester United pode estar perto de finalmente acertar a contratação do atacante Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, segundo a “Sky Sports”.

De acordo com a emissora, os Diabos Vermelhos estão confiantes de que vão acertar com o jovem inglês de 20 anos, mesmo que ainda não tenham chegado a um acordo final com o time alemão. O Borussia deseja receber 120 milhões de euros (R$ 725 milhões) pelo jogador, mas o United tenta abaixar a pedida por conta dos impactos causados pela pandemia de Covid-19.

No entanto, a direção dos Aurinegros entendem que as chances de Sancho permanecer no Signal Iduna Park são pequenas e querem resolver esta situação até o dia 10 de agosto, quando o clube se apresenta para a pré-temporada, a fim de encontrar um substituto.

