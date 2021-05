Manchester United encerra participação na Premier League com vitória sobre o Wolverhampton

Neste domingo, o Wolverhampton recebeu o Manchester United no Molineux Stadium, na cidade de Wolverhampton, pela rodada final da Premier League. O confronto terminou com vitória dos Red Devills por 2 a 1, marcando com Elanga e Juan Mata, e os Wolves fizeram o seu gol com Semedo.

Veja a tabela final do Inglês

GOL DO GAROTO

​O Manchester United conseguiu se sair melhor no início da partida deste domingo, e pressionou bastante o time do Wolverhampton. Aos treze minutos de jogo, Daniel James encontrou Anthony Elanga, que colocou os Diabos Vermelhos na frente e marcou o seu primeiro gol pela equipe.

EMPATE

​Já perto do final da primeira etapa, o Manchester United viu a equipe do Wolverhampton deixar tudo igual no placar da partida. Aos 39 minutos, o lateral Nelson Semedo recebeu a assistência de Fábio Silva para marcar o gol de empate.

PÊNALTI

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, o Manchester United encontrou-se aliviado. A equipe dos Diabos Vermelhos viu um pênalti em Van de Beek ser assinalado, contando com Juan Mata para convertê-lo aos 49 minutos.

SEM GOLS

Ao contrário da primeira etapa da partida, o segundo tempo não teve gol algum. Os 45 minutos finais do confronto do Molineux Stadium viu o United ir pouco ao ataque, além de uma grande falta de precisão da equipe do Wolverhampton.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também