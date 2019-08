Manchester United empresta zagueiro Smalling à Roma

O zagueiro central inglês do Manchester United, Chris Smalling, foi emprestado à Roma até o final da temporada, anunciaram os dois clubes nesta sexta-feira.

Segundo o clube italiano, o empréstimo do inglês de 29 anos vai render três milhões de euros ao United.

“É uma oportunidade estupenda para mim. Poder descobrir um campeonato novo, com uma grande equipe, que tem grandes objetivos. É exatamente o que me fazia falta”, declarou Smalling, citado no comunicado publicado pelo clube romano.

Chris Smalling jogou 31 partidas na seleção da Inglaterra e 300 com a camisa do Manchester United, onde atua há nove temporadas.

Após a chegada, por 90 milhões de euros, de Harry Maguire seu posto na equipe parecia ameaçado.

“Neste momento temos seis zagueiros centrais. É uma possibilidade que se apresentou nos últimos dias, até o final do mercado”, explicou o técnico do United, Ole Gunnar Solskjaer.

stt/bpa/dr/aam