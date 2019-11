Manchester United e Sevilla tentam avançar à segunda fase da Liga Europa

O Manchester United, líder do grupo L da Liga Europa, com sete pontos, vai enfrentar na quinta-feira o Partizan em Old Trafford buscando uma vitória que lhe dará a classificação matemática à segunda fase.

Os ingleses, que têm dois pontos a mais que o AZ Alkmaar holandês, já derrotaram o time sérvio há duas semanas por 1 a 0 em Belgrado.

O Sevilla, maior vencedor do torneio com cinco títulos, visita na quinta o Dudelange luxemburguês buscando uma vitória que também garante uma vaga na próxima fase.

Líder do grupo A com 9 pontos, o time espanhol tem cinco a mais que o segundo colocado, o Qarabag do Azerbaijão.

Outro destaque desta quinta-feira ocorre no Grupo F, com o Eintracht Frankfurt, que no último sábado aplicou uma goleada histórica de 5 a 1 no Bayern de Munique pela Bundesliga. O time alemão, segundo da chave com 6 pontos, vai entrar em campo com a moral elevada para enfrentar o belga Standard de Liège, que tem 3.

No Grupo J, o Borussia Mönchengladbach, outro time da Alemanha e líder do campeonato nacional, recebe um adversário difícil: a Roma, que ocupa a terceira colocação na Serie A italiana. A situação dos alemães na Liga Europa é bem diferente. O time está em último da chave, com 2 pontos em três jogos. Já os romanos lideram, com 5.

No Grupo E, a Lazio, que está em terceiro lugar com 3 pontos, recebe o líder Celtic. Os escoceses, que venceram no jogo de ida por 2 a 1, lideram com 7 pontos.

O Grupo G é o mais embolado, com tudo em aberto. O líder da chave, o suíço Young Boys, tem 6 pontos e encara fora de casa o Feyenoord, que é o lanterna mas já marcou 3 pontos. Enquanto isso o escocês Rangers e o português Porto, ambos com 4 pontos, se enfrentam em Glasgow.

Programação da 4ª rodada da Liga Europa na quinta-feira 7 de novembro (horário de Brasília):

Grupo A

(15h55) APOEL Nicosia (CYP) – Qarabag (AZE)

Dudelange (LUX) – Sevilla (ESP)

Grupo B

Lugano (SUI) – Malmo (SUE)

Copenhague (DIN) – Dínamo de Kiev (UCR)

Grupo C

Krasnodar (RUS) – Trabzonspor (TUR)

Basileia (SUI) – Getafe (ESP)

Grupo D

Linz (AUT) – PSV Eindhoven (HOL)

Rosenborg (NOR) – Sporting (POR)

Grupo E

CFR Cluj (ROM) – Rennes (FRA)

Lazio (ITA) – Celtic (SCO)

Grupo F

Standard de Liège (BEL) – Eintracht Frankfurt (ALE)

Grupo G

(18h00) Feyenoord (HOL) – Young Boys (SUI)

Glasgow Rangers (SCO) – Porto (POR)

Grupo H

Ferencváros (HUN) – CSKA Moscou (RUS)

Espanyol (ESP) – Ludogorets (BUL)

Grupo I

Olexandriya (UCR) – Saint-Etienne (FRA)

Wolfsburg (ALE) – Gent (BEL)

Grupo J

Wolfsberg (AUT) – Basaksehir (TUR)

Mönchengladbach (ALE) – Roma (ITA)

Grupo K

Wolverhampton (ING) – Slovan Bratislava (SVK)

Braga (POR) – Besiktas (TUR)

Grupo L

(13h50) Astana (CAZ) – AZ Alkmaar (HOL)

(18h00) Manchester United (ENG) – Partizan Belgrado (SRB)

