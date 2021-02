Manchester United e Real Madrid disputam contratação de Sancho Borussia Dortmund está disposto a vender atacante inglês na próxima janela de transferências, enquanto preza pela permanência de Haaland no elenco

O Manchester United terá a concorrência do Real Madrid pela contratação de Jadon Sancho por 75 milhões de libras (R$ 579,5 milhões) na próxima janela de transferências, segundo o “Daily Express”. O atleta foi alvo dos ingleses no último verão europeu, mas enfrentou uma forte barreira econômica do Dortmund apesar das bases salariais acertadas com o jogador.

No entanto, o clube alemão sente o impacto financeiro da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e deve se desfazer de um dos seus principais jogadores do elenco. Por conta disso, a equipe da Bundesliga diminuiu a pedida pelo atacante em relação ao que pediu no último mercado aos Diabos Vermelhos.

O Real Madrid está cada vez mais distante de Mbappé, a prioridade de Florentino Pérez, enquanto o Dortmund prioriza a saída de Sancho e a permanência de Haaland, outro alvo merengue. O clube espanhol não gastou nenhum dinheiro nas duas últimas janelas de transferência e espera ser protagonista em junho.

