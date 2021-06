Manchester United é mais um a cogitar contratação de Goretzka Meio-campista encerra seu contrato com o Bayern de Munique em 2022 e até o momento não acertou sua renovação. Barcelona e Real Madrid perguntaram pelo alemão

O Manchester United é mais um clube a pensar na possibilidade da contratação de Leon Goretzka, segundo o “Bild”. Os Diabos Vermelhos enxergam o meio-campista alemão como o possível substituto para Paul Pogba, que pode deixar a Inglaterra nas próximas temporadas.

Além da equipe de Old Trafford, o Barcelona e o Real Madrid também estão interessados na chegada do camisa 18. O atleta tem contrato com o Bayern de Munique até 2022 e ainda não assinou um novo acordo apesar de ter uma proposta em mãos.

Os bávaros devem evitar um novo “caso Alaba” e, nesse contexto, a saída de Goretzka nesta janela de transferências não deve ser descartada. Em um período de dificuldade econômica, o clube alemão deve buscar arrecadar algum dinheiro com a venda de jogadores ao invés de perdê-los sem custos.

No caso do Manchester United, a reposição para Pogba não precisa ser vista com tanta pressa uma vez que o francês possui contrato também até 2022. No entanto, os Red Devils também tentam encontrar um acordo pela renovação do meia, embora não tenha nada certo.

