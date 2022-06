Manchester United divulga lista de dispensas com Pogba, Cavani, Mata e outros 8

Após a chegada do técnico holandês Erik ten Hag, o Manchester United inicia de vez sua reformulação no elenco para a próxima temporada. Buscando aliviar a alta folha salarial para investir em novas contratações, o time inglês anunciou na última sexta-feira uma lista com 11 jogadores que serão dispensados, incluindo nomes como Cavani, Pogba, Juan Mata e Lingard.

Todos os atletas da lista divulgada pelo clube têm contrato vencendo nos próximos dias e não renovarão o vínculo. No elenco principal serão seis dispensas: Pogba, Juan Mata, que já haviam sido anunciados anteriormente, além de Cavani, Matic, Lingard e Grant.





Repetindo o cenário de 2012, quando o Manchester perdeu o jogador de graça para a Juventus, Pogba está em negociações avançadas para voltar ao time italiano. Revelado pelo clube da Inglaterra, o francês foi repatriado em 2016 por cerca de 105 milhões de euros.

A lista ainda conta com alguns nomes das categorias de base, como os goleiros Paul Woolston e Lee Grant, o zagueiro Paul McShane, e os atacantes D’Mani Mellor e Connor Stanley. Desses, Woolston precisará se aposentar devido a uma lesão. O clube optou por renovar com Dylan Levitt, que estava emprestado ao Dundee United na última temporada. Martin Svidersky também recebeu oferta, mas deverá ser mais um a deixar o clube.