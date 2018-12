Manchester United demite o técnico José Mourinho

O Manchester United anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico português José Mourinho “com efeito imediato”, após uma série de resultados ruins.

A última partida de Mourinho, 55 anos, no comando do time de Manchester foi a derrota de 3-1 para o Liverpool no domingo, que deixou os Red Devils 19 pontos atrás dos líderes da Premier League.

“Até o final da temporada será anunciado um novo técnico, enquanto o clube realiza um minucioso processo de contratação de um novo treinador”, afirma o comunicado.

A atual temporada representa o pior início do Manchester United no campeonato inglês desde 1990. Até mesmo a ambição de terminar a Premier League entre os quatro primeiros colocados e garantir uma vaga na Liga dos Campeões está em risco.

“O Manchester United anuncia que o técnico José Mourinho deixa o clube com efeito imediato. O clube quer agradecer a José por seu trabalho durante seu período no Manchester United e deseja sucesso no futuro”, afirma o comunicado.

pi-acc/gh/fp