Manchester United corre para fechar contratação de ‘novo Haaland’

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 11:03 Compartilhe

O Manchester United corre para fechar a contratação de Benjamin Sesko, o “novo Haaland”, nesta janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atleta deve decidir seu futuro nos próximos dias junto ao seu agente e sua família.

Além dos Red Devils, principal interessado na chegada do centroavante esloveno, há outros dois clubes dispostos a contratar o jovem de 19 anos. Caso aceite a proposta dos Diabos Vermelhos, o jogador chega com a responsabilidade de substituir Cristiano Ronaldo.

Na atual temporada, Sesko participou de três partidas com a camisa do RB Salzburg. Nos dois primeiros jogos, o camisa 30 anotou dois gols e contribuiu com uma assistência. No entanto, o jogador não teve papel decisivo na derrota de sua equipe para o Sturm Graz na última rodada do Campeonato Austríaco.

Em Manchester, o clima para Cristiano Ronaldo não está nada legal. Após participar por 45 minutos do amistoso contra o Rayo Vallecano, realizado no último domingo, o atleta deixou o Old Trafford antes do fim do confronto. A atitude desagradou o técnico Erik ten Hag, que criticou o português publicamente.

E MAIS:

E MAIS: