Manchester United conversa e confia na chegada de Jadon Sancho Clube do Old Trafford tem ponta do Borussia Dortmund como alvo desde a última janela de transferências, mas chegada do camisa sete parece cada vez mais próxima

O Manchester United já iniciou conversas com o Borussia Dortmund pela contratação de Jadon Sancho e está confiantea de que o clube alemão irá aceitar uma diminuição no preço do atleta e acertar da ida do camisa sete para o Old Trafford, segundo o “The Athletic”.

​​AInda há muito caminho pela frente em relação a operação, mas as informações indicam de que ambas as partes possuem desejo em concretizar o negócio. Neste momento, os ingleses oferecem 80 milhões de libras (R$ 580 milhões), enquanto os alemães buscam acrescentar outros 20 milhões de libras (R$ 145 milhões) em possíveis bônus por metas cumpridas.

O Manchester United gostaria de fechar a contratação de Sancho antes do início da Eurocopa, embora seja uma tarefa difícil, uma vez que o torneio começa na próxima sexta-feira. E além da boa vontade entre os clubes, o jogador também já demonstrou interesse em fazer parte do conjunto dos Red Devils.

Na última temporada, Sancho teve um início irregular com o Dortmund, mas foi essencial no final da campanha para a conquista da Copa da Alemanha e do 3º lugar na Bundesliga. O atleta terminou o ano com 16 gols marcados e 20 assistências distribuídas.

