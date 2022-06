Manchester United confirma saída de Paul Pogba

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira que o meia francês Paul Pogba, que está em fim de contrato, deixará o clube ao término da temporada.

“O clube pode anunciar que Paul Pogba vai deixar o Manchester United no final de junho, quando expira seu contrato”, diz a nota publicada no site dos ‘Red Devils’.





Segundo rumores, Pogba pode retornar à Juventus, onde jogou de 2012 a 2016.

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o francês pode anunciar sua decisão no dia 17 de junho, no lançamento de um documentário sobre ele, chamado “Pogmentary”.

Após chegar ao United em 2016 por mais de 110 milhões de euros, depois de ter ganhado o Campeonato Italiano em todas as temporadas que passou na Juventus, Pogba decepcionou em Old Trafford, só mostrando seu talento em raros momentos.

A temporada 2016/2017 foi sem dúvida promissora, com vitórias na Copa da Liga Inglesa e na Liga Europa, mas depois ele caiu de rendimento junto com o time, sem títulos desde então.

Pogba tinha chegado ao clube inglês pela primeira vez com 16 anos, procedente do Le Havre, estreando em 2012 na equipe principal, comandada por Alex Ferguson, antes de ir à Itália.

Suas relações com seus treinadores na Inglaterra foram muitas vezes complicadas, especialmente com o português José Mourinho.

Ole Gunnar Solskjaer, que sucedeu Mourinho, conseguiu por um tempo tirar o melhor de Pogba na temporada 2019/2020, um período no entanto complicado para o jogador devido a lesões, mas o time conseguiu terminar em terceiro no Campeonato Inglês.

Na temporada seguinte, o United foi vice-campeão inglês, embora a 12 pontos do campeão Manchester City, e chegou à final da Liga Europa.

Mas apesar de várias contratações, como as do zagueiro Raphaël Varane, Jadon Sancho e Cristiano Ronaldo, o último ano de Pogba em Old Trafford foi decepcionante, com apenas o sexto lugar na Premier League.

