Manchester United avança na contratação de Jadon Sancho Clube inglês está próximo de selar o acordo com o Borussia Dortmund pelo atacante

A novela de Jadon Sancho parece estar cada vez mais próxima de um fim. Principal objetivo do Manchester United para a próxima temporada, o inglês deve assinar com o clube inglês. O “Daily Mail” informa que os Red Devils estão muito próximos de um acordo com o Borussia Dortmund pelo jogador.

Os alemães desejam cerca 110 milhões de euros pelo jogador (aproximadamente R$ 673 milhões). O Manchester United se aproximou desse valor e deve investir forte para contar com o atacante inglês na próxima temporada.

Apesar do valor alto após a pandemia do coronavírus, o Borussia Dortmund não tem muito poder de negociação. O contrato de Sancho se encerra em 2022 e os alemães não querem perder um dos seus principais jogadores de graça.

