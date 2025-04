Manchester United avança à semifinal da Liga Europa em jogo de 9 gols e três viradas

Em jogo eletrizante, com três viradas e nove gols, o Manchester United sofreu demais nesta quinta-feira, mas buscou uma classificação heroica à semifinal da Liga Europa, no Old Trafford. Os anfitriões venceram por 5 a 4, após 2 a 2 na prorrogação. O criticado zagueiro Harry Maguire foi o salvador da partida, com o gol decisivo, aos 15 minutos da etapa final do tempo extra. No placar agregado, o United venceu por 7 a 6.

A partida, de prorrogação imprevisível, chegou a ter o Lyon liderando o placar por 4 a 2, mesmo com um jogador a menos ao longo de todo o tempo extra. No entanto, o United buscou o suado empate e virou para 5 a 4, levando a torcida à loucura em seu estádio. Na ida, os dois times também empataram por 2 a 2.

O resultado eliminou o time francês do empresário americano John Textor, que também é dono da SAF do Botafogo. Já o United vai enfrentar o Athletic Bilbao, que superou o Rangers por 2 a 0 – houve empate sem gols no jogo de ida.

No Old Trafford, o United empolgou a torcida ao abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Ugarte e Dalot. Mas a equipe da casa caiu de rendimento e cedeu a igualdade. O Lyon foi às redes com Tolisso e Tagliafico. Antes dos acréscimos, o mesmo Tolisso levou o segundo cartão amarelo e foi excluído da partida.

A prorrogação contou com dois pênaltis e lances perigosos para os dois lados. No embalo do empate, o Lyon chegou ao terceiro e quarto gols com Cherki e Lacazette, num intervalo de apenas cinco minutos. Sem desanimar, o time inglês diminuiu em cobrança de pênalti de Bruno Fernandes. E virou o placar com duas assistências do brasileiro Casemiro, para Mainoo e Maguire, respectivamente.

Já o Tottenham sofreu menos para avançar à semifinal ao despachar o Eintracht Frankfurt. Nesta quinta, fora de casa, os ingleses venceram por 1 a 0. O jogo de ida, disputado na Inglaterra, terminou em empate de 1 a 1. O único gol da partida na Alemanha foi marcado por Solanke, em cobrança de pênalti. A penalidade foi causada pelo goleiro brasileiro Kauã Santos.

Em busca da vaga na final, o clube londrino vai duelar com o norueguês Bodoe/Glimt, que eliminou a Lazio. Nesta quinta, na Itália, o time da Noruega perdeu por 2 a 0 no tempo normal, mesmo placar da sua vitória sobre os italianos no jogo de ida. Ambos os times marcaram um gol na prorrogação, o que forçou a disputa das penalidades, com vantagem dos visitantes por 3 a 2.

CHELSEA AVANÇA NA LIGA CONFERÊNCIA

Em mais uma temporada difícil na Inglaterra, o Chelsea se garantiu na briga por um título nesta reta final da temporada europeia. O time londrino avançou à semifinal da Liga Conferência, a terceira competição continental em importância (abaixo da Liga dos Campeões e da Liga Europa), ao eliminar o Légia Varsóvia nesta quinta-feira.

A equipe inglesa foi derrotada por 2 a 1, em casa, mas avançou porque havia vencido o jogo de ida por 3 a 0, na semana passada. Seu adversário na semifinal será o Djurgardens, da Suécia.

Em sexto lugar na tabela do Campeonato Inglês, o Chelsea sonha com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. E já foi eliminado na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga Inglesa.