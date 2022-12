Manchester United anuncia pacotão de renovações até 2024

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 24/12/2022 - 10:02 Compartilhe





O Manchester United anunciou na manhã deste sábado um pacotão de renovações. Os Red Devils ampliaram o vínculo de Marcus Rashford, Luke Shaw, Diogo Dalot e Fred, por mais um ano, até junho de 2024.

– Estamos felizes (com as renovações) porque a equipe está na direção certa e esses jogadores têm contribuído imensamente para isso – contou o treinador Ten Hag.

Os quatro jogadores disputaram a Copa do Mundo e só tinham contrato até o fim da atual temporada. Ten Hag disse que eles estão nos planos do treinador e que conta com eles para a evolução da equipe no restante do ano.





O Manchester United está na Liga Europa e vai enfrentar o Barcelona na primeira fase eliminatória da competição, com clubes que vieram da Champions League. Na Premier League, a equipe ocupa a quinta colocação, a três pontos do G4.

