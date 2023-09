Manchester United anuncia novo patrocinador master a partir de 2024

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/09/2023 - 12:35 Compartilhe

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira (13) que a empresa americana Qualcomm Technologies, através de sua marca Snapdragon, será seu novo patrocinador master a partir da temporada 2024/2025.

A Snapdragon vai substituir a marca alemã TeamViewer na camisa dos ‘Red Devils’, em um acordo cujo valor não foi divulgado, mas que pode chegar a 60 milhões de libras (R$ 370 milhões na cotação atual) por ano, segundo a imprensa inglesa.

Caso essas cifras se confirmem, o acordo com a Qualcomm, que já patrocina o United desde a temporada passada, superaria o recorde para um patrocínio de camisa na história do futebol.

“O Manchester United concluiu um acordo com a Qualcomm Technologies que permitirá que sua famosa camisa exiba a logo Snapdragon nos jogos em casa, fora de casa, assim como no terceiro uniforme dos times masculino e feminino”, informou o clube em um comunicado.

Os ‘Red Devils’, campeões da Copa da Liga Inglesa na temporada passada, não vencem a Premier League desde 2013, quando ainda estavam sob o comando do lendário Alex Ferguson.

Os proprietários americanos do Manchester United, os irmãos Glazer, decidiram recentemente adiar o projeto de venda do clube, cujas negociações começaram no final de 2022.

