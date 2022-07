Manchester United anuncia contratação de Christian Eriksen

Nesta sexta-feira (15), o Manchester United anunciou seu segundo reforço para a temporada 2022/23. O dinamarquês Christian Eriksen, que estava sem clube após deixar o Brentford no fim da temporada passada, vai assinar um vínculo de três anos com os Red Devils.

“O Manchester United é um clube especial e mal posso esperar para começar. Tive o privilégio de jogar em Old Trafford muitas vezes, mas fazê-lo com a camisa vermelha do United será uma sensação incrível”, declarou o meia, em entrevista ao site oficial do time.

Antes de voltar a atuar como jogador profissional, Eriksen, que teve uma parada cardíaca em campo durante a Eurocopa 2020, passou um período usando as instalações do Ajax para treinamentos. No clube holandês, ele conheceu Erik ten Hag, atual treinador do United.

“Vi o trabalho de Erik no Ajax e conheço o nível de detalhes e preparação que ele e sua equipe praticam todos os dias. É claro que ele é um treinador fantástico. Depois de conversar com ele e aprender mais sobre sua visão e a maneira como ele quer que o time jogue, estou ainda mais animado com o futuro”, completou.