Manchester United anuncia acordo com o zagueiro de Ligt e o lateral marroquino Mazraoui

O setor defensivo foi um dos grandes problemas do Manchester United na temporada passada, que culminou com resultados ruins e somente a oitava colocação do Campeonato Inglês. Para evitar que as falhas persistam na nova temporada que se inicia, a diretoria do clube atendeu Erik Ten Hag e anunciou nesta terça-feira as chegadas do zagueiro Matthijs De Ligt e do lateral-direito Noussair Mazraoui, dupla que já trabalhou com o treinador.

“O Manchester United tem o prazer de confirmar que Matthijs de Ligt se juntou ao clube, sujeito a registro. O holandês assinou um contrato até junho de 2029, com a opção de estender por mais um ano”, informou o clube. Logo depois, em nota quase idêntica, anunciou Mazraoui, com o diferencial de o acordo com o lateral ser até junho de 2028.

Os reforços chegaram sorridentes ao novo clube e sob votos de “boa sorte” de integrantes da comissão técnica e do departamento de futebol. De Ligt recebeu a camisa 4, enquanto Mazraoui vestirá a 3, em demonstração clara do United que chegam para serrem titulares absolutos após o time levar 58 gols no Inglês.

“Assim que ouvi que o Manchester United me queria, senti uma empolgação sobre a oportunidade de um novo desafio em um clube tão histórico. Nas conversas que se seguiram, fiquei impressionado com a visão que a liderança do futebol estabeleceu e o papel que eles viram para mim nisso”, afirmou o zagueiro de 25 anos, que já conquistou o campeonato local por Ajax, Juventus e Bayern de Munique.

No clube holandês, ele foi dirigido por Ten Hag, a quem não esconde seu apreço. “Erik ten Hag moldou os estágios iniciais da minha carreira, então ele sabe como tirar o melhor de mim e mal posso esperar para trabalhar com ele novamente”, disse. “Sei o que é preciso para ter sucesso no mais alto nível, e estou determinado a continuar esse recorde neste clube especial.”

Mazraoui também chegou feliz e satisfeito à nova casa. “É uma sensação incrível ser um jogador do Manchester United, e mal posso esperar para entrar em Old Trafford vestindo a camisa vermelha”, frisou. “Sei que estou entrando para o clube em um momento emocionante. Todos com quem conversei têm a mesma ambição de ganhar troféus juntos e posso sentir a determinação para conseguir isso”, continuou o jogador de 26 anos, que ergueu três troféus com o Ajax sob comando de Ten Hag, e o Alemão no Bayern de Munique.

“Erik ten Hag desempenhou um papel importante no meu desenvolvimento como jogador, então é emocionante me reunir com ele enquanto entro nos anos principais da minha carreira. Sei o que ele espera de seus jogadores e darei tudo para ajudar o grupo a ter sucesso.”