Manchester United anuncia a contratação de Alex Telles Lateral-esquerdo assinou por quatro anos e tem opção de extensão por mais um

Alex Telles é o novo reforço do Manchester United. Nas últimas horas da janela de transferências, os Red Devils anunciaram a contratação do lateral-esquerdo, que assinou por quatro anos e com opção de extensão por mais um.

– Entrar para um clube com o prestígio do Manchester United é uma grande honra. Você tem que trabalhar muito para chegar a este momento da sua carreira e agora que estou vindo para este clube, posso prometer que darei tudo de mim para ser um sucesso aqui. Ganhei muitos troféus no Porto e quero continuar isso no United. O treinador tem um plano e uma direção claros para esta equipe e mal posso esperar para vestir essa famosa camisa – disse Alex Telles.

Desde 2016 no Porto, Alex Telles soma 195 partidas pelo clube português, marcou 26 gols e deu 57 assistências.

– Em primeiro lugar, dou as boas-vindas ao Alex ao United. Ele é um jogador que acompanhamos há algum tempo e suas atuações ao longo dos últimos anos são exatamente o que procuramos. Ele é um lutador e um vencedor e vai adicionar muita determinação e competição ao time. Alex tem as qualidades, tanto como jogador quanto como pessoa, que queremos aqui no Manchester United – disse Solskjaer.

