Manchester City volta a tropeçar no Inglês, agora com empate com West Ham

O Manchester City continua com seus problemas no Campeonato Inglês e não conseguiu ir além do empate por em 1 a 1 com o West Ham, neste sábado, pela sexta rodada do torneio nacional.

Jogando em casa, o West Ham abriu o placar com um golaço.O lateral direito tcheco Vladimír Coufal foi à linha de fundo e cruzou para o atacante Michail Antonio completar de bicicleta (18), num lance que pegou de surpresa o goleiro brasileiro Ederson.

Com adversário bem postado na defesa, o City terminou o primeiro tempo sem levar perigo ao gol da equipe de Londres.

Para reverter essa situação, na etapa seguinte, Pep Guardiola promoveu a entrada de Foden no lugar do argentino Sergio Agüero.

E coube ao jovem atacante inglês o gol de empate. Ele recebeu o cruzamento rasteiro no meio da área, dominou e finalizou no canto.

Os visitantes aumentaram a pressão e desperdiçaram muitas oportunidades para ampliar, a melhor delas no minuto 85, com Sterling.

Com empate, o time de Manchester chega a oito pontos em seis jogos, na metade de baixo da tabela, a mesma quantidade de pontos do West Ham, que enfrenta o Liverpool na próxima rodada.

Antes de enfrentar no outro sábado, novamente fora de casa, o Sheffield United, o Manchester City vai à França encarar o Olympique de Marselha, na terça (27), pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões.

— Jogos e resultados da 6ª rodada do Campeonato Inglês

– Sexta-feira:

Aston Villa – Leeds 0 – 3

– Sábado:

West Ham – Manchester City 1 – 1

Fulham – Crystal Palace 1 – 2

Manchester United – Chelsea

(16h00) Liverpool – Sheffield United

– Domingo:

(11h00) Southampton – Everton

(13h30) Wolverhampton – Newcastle

(16h15) Arsenal – Leicester

– Segunda-feira:

(14h30) Brighton – West Bromwich

(17h00) Burnley – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Everton 13 5 4 1 0 14 7 7

2. Aston Villa 12 5 4 0 1 12 5 7

3. Leeds 10 6 3 1 2 12 9 3

4. Liverpool 10 5 3 1 1 13 13 0

5. Crystal Palace 10 6 3 1 2 8 9 -1

6. Leicester 9 5 3 0 2 12 8 4

7. Arsenal 9 5 3 0 2 8 6 2

8. Wolverhampton 9 5 3 0 2 5 7 -2

9. Tottenham 8 5 2 2 1 15 8 7

10. Chelsea 8 5 2 2 1 13 9 4

11. West Ham 8 6 2 2 2 12 8 4

12. Manchester City 8 5 2 2 1 8 8 0

13. Southampton 7 5 2 1 2 8 9 -1

14. Newcastle 7 5 2 1 2 7 9 -2

15. Manchester United 6 4 2 0 2 9 12 -3

16. Brighton 4 5 1 1 3 9 11 -2

17. West Bromwich 2 5 0 2 3 5 13 -8

18. Burnley 1 4 0 1 3 3 8 -5

19. Sheffield United 1 5 0 1 4 2 7 -5

20. Fulham 1 6 0 1 5 5 14 -9

./bds/gh

Veja também