Manchester City vence West Ham em dia de zagueiros artilheiros Rúben Dias e Stones marcaram os gols da vitória da equipe de Pep Guardiola e Manchester City segue com larga vantagem na ponta do Campeonato Inglês

O Manchester City conquistou uma dura vitórias por 2 a 1 contra o West Ham e conseguiu a 20ª vitória consecutiva na temporada. O time de Pep Guardiola contou com gols dos zagueiros Rúben Dias e John Stones para conquistar os três pontos e seguir na ponta da Premier League.

DEMOROU

A partida começou morna e o Manchester City não encontrava espaços para furar a defesa do West Ham. Aos 29 minutos, De Bruyne recebeu a bola pelo lado esquerdo e em um lançamento inesperado encontrou Rúben Dias por trás da marcação e o zagueiro marcou seu primeiro gol desde que foi contratado.

> Veja a tabela da Premier League



SOFREU

No final da primeira etapa, os visitantes deram trabalho para o time de Pep Guardiola. Aos 38, Antonio recebeu cruzamento de Lingard e finalizou no pé da trave. Minutos depois, o West Ham conseguiu o empate após nova dobradinha da dupla. O meia recebeu passe no meio da área, encontrou o centroavante livre de marcação para igualar o marcador.

ZAGUEIROS ARTILHEIROS

Na segunda etapa, nenhuma equipe criou grandes chances de gol, mas o Manchester City conseguiu ser eficaz. Aos 23 minutos, Mahrez recebeu uma bola pelo lado direito, fez jogada individual e encontrou Stones no meio da área. O zagueiro bateu de primeira na bochecha da rede e deu números finais a partida.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também