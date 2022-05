Manchester City vence Villa com virada dramática (3-2) e é campeão inglês pela 8ª vez

Depois de estar perdendo por 2 a 0 faltando 15 minutos para o fim do jogo, o Manchester City conseguiu uma reação espetacular e venceu o Aston Villa de virada por 3 a 2 e manteve assim o título de campeão inglês neste domingo, no encerramento da 38ª e última rodada.

Os gols de Matty Cash (37) e Philippe Coutinho (69) levaram os torcedores do City ao desespero mas Gundogan (76 e 81) e Rodrigo Hernández (78) balançaram as redes três vezes em menos de cinco minutos garantindo assim o título aos ‘Citizens’.





– Uma partida ‘incrível’ –

“Foi uma partida incrível. Não sei o que dizer para ser sincero”, disse Gundogan após o jogo. “Somos humanos e depois de estar perdendo por 2 a 0 as chances eram muito, muito pequenas”, acrescentou o jogador alemão. “Tínhamos que manter as coisas simples, marcar dois gols rápidos e depois ter 10 minutos para marcar o terceiro que nos desse a vitória”.

Este é o quarto título da liga para o City nos últimos cinco anos, metade dos oito campeonatos que o Manchester City conquistou em sua história.

Em caso de derrota ou empate, o grande beneficiado teria sido o Liverpool, que venceu o Wolverhampton (10º) por 3 a 1 em Anfield e teria se sagrado campeão caso o City tivesse perdido pontos em sua partida.

– “Lutamos até o fim” –

Mas a vitória dos ‘Reds’ tampouco foi fácil: o Wolverhampton abriu o placar logo aos 3 minutos, depois de Pedro Neto aproveitar uma falha da defesa local.

Sadio Mané empatou (24) e já no segundo tempo, Mohamed Salah (84) e Andy Robertson (89) garantiram ao Liverpool uma vitória que não foi suficiente em uma nova e apertada edição da Premier League.

“Lutamos até o fim e encontramos o caminho para a vitória, mas foi uma tarde difícil”, admitiu o capitão dos Reds, Jordan Henderson, após o jogo. “Infelizmente não foi suficiente. Demos tudo nesta temporada”.

O Liverpool, que já conseguiu conquistar a Copa da Liga este ano em fevereiro e a FA Cup há uma semana, ainda pode encontrar se consolar no próximo sábado em Paris, na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

Em outras disputas do dia, o Tottenham conseguiu terminar a temporada na quarta posição, após golear o Norwich (20º) fora de casa por 5 a 0 e garantir assim a sua classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Son Heung-min marcou dois gols (70 e 75) e chegou a 23 no campeonato, se igualando a Salah como artilheiro da temporada.

O sueco Dejan Kulusevski (16 e 64) também fez uma dobradinha e o astro Harry Kane deixou o seu (32).

Os ‘Spurs’ de Antonio Conte alcançam assim um objetivo que o técnico italiano via como “um milagre” há algumas semanas.

“Tenho que ser honesto, acho que esta é uma das conquistas mais importantes da minha carreira”, disse Conte após a partida.

– Burnley rebaixado –

A vitória do Tottenham ainda acabou com o sonho do seu vizinho do norte de Londres, o Arsenal, que fechou a temporada goleando o Everton fora de casa por 5 a 1, mas fica mais um ano de fora da maior competição europeia de clubes e terá que se contentar com a Liga Europa.

Os ‘Gunners’ terão a companhia do Manchester United, que fechou uma temporada para ser esquecida com uma derrota por 1 a 0 em sua visita ao Crystal Palace. Os ‘Red Devils’ podem, no entanto, ficar satisfeitos, já que a derrota do West Ham por 3 a 1 para o Brighton fora de casa evitou que caíssem para a 7ª posição, que classifica para a Conference League.

Já o Burnley (18º) perdeu em casa por 2 a 1 para o Newcastle (11º), resultado que somado à vitória por 2 a 1 do Leeds (17º) em visita ao Brentford (13º), condena os ‘Clarets’ ao rebaixamento para a Championship, segunda divisão inglesa.

— Resultados da 38ª rodada do campeonato inglês e classificação final:

– Domingo:

Arsenal – Everton 5 – 1

Brighton – West Ham 3 – 1

Burnley – Newcastle 1 – 2

Chelsea – Watford 2 – 1

Crystal Palace – Manchester United 1 – 0

Norwich City – Tottenham 0 – 5

Leicester – Southampton 4 – 1

Brentford – Leeds 1 – 2

Liverpool – Wolverhampton 3 – 1

Manchester City – Aston Villa 3 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 93 38 29 6 3 99 26 73

2. Liverpool 92 38 28 8 2 94 26 68

3. Chelsea 74 38 21 11 6 76 33 43

4. Tottenham 71 38 22 5 11 69 40 29

5. Arsenal 69 38 22 3 13 61 48 13

6. Manchester United 58 38 16 10 12 57 57 0

7. West Ham 56 38 16 8 14 60 51 9

8. Leicester 52 38 14 10 14 62 59 3

9. Brighton 51 38 12 15 11 42 44 -2

10. Wolverhampton 51 38 15 6 17 38 43 -5

11. Newcastle 49 38 13 10 15 44 62 -18

12. Crystal Palace 48 38 11 15 12 50 46 4

13. Brentford 46 38 13 7 18 48 56 -8

14. Aston Villa 45 38 13 6 19 52 54 -2

15. Southampton 40 38 9 13 16 43 67 -24

16. Everton 39 38 11 6 21 43 66 -23

17. Leeds 38 38 9 11 18 42 79 -37

18. Burnley 35 38 7 14 17 34 53 -19

19. Watford 23 38 6 5 27 34 77 -43

20. Norwich City 22 38 5 7 26 23 84 -61

— Os dez últimos campeões da Premier League:

2022: Manchester City

2021: Manchester City

2020: Liverpool

2019: Manchester City

2018: Manchester City

2017: Chelsea

2016: Leicester

2015: Chelsea

2014: Manchester City

2013: Manchester United

— Clubes com mais títulos ingleses (ano do último):

1. Manchester United 20 títulos (2013)

2. Liverpool 19 títulos (2020)

3. Arsenal 13 títulos (2004)

4. Everton 9 títulos (1987)

5. Manchester City 8 títulos (2022)

