Manchester City vence Sevilla nos pênaltis e conquista Supercopa da Europa

O Manchester City, atual vencedor da Liga dos Campeões, conquistou a Supercopa da Europa ao vencer o Sevilla, atual campeão da Liga Europa, nos pênaltis (5-4), depois de ter empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira (16), em Atenas.

O sérvio do Sevilla Nemanja Gudelj errou sua cobrança na disputa de pênaltis ao acertar o travessão e com isso o clube inglês, comandado por Pep Guardiola, conquistou o título da Supercopa pela primeira vez na sua história.

Youssef En-Nesyri havia aberto o placar para o time espanhol com uma cabeçada aos 25 minutos mas Cole Palmer empatou também de cabeça para o City no segundo tempo (63′), resultado que levou a decisão diretamente para as penalidades máximas, sem prorrogação.

O Sevilla, sete vezes campeão da Liga Europa nos últimos 17 anos, ficou perto da taça da Supercopa diante do time que atualmente tem uma hegemonia na Premier League, mas o chute no travessão de Gudelj deu o título inédito aos ‘Citizens’.

Pelo City, Erling Haaland, Julian Alvarez, Mateo Kovacic, Jack Grealish e Kyle Walker converteram suas cobranças.

“Lutamos, sabíamos que ia ser muito difícil, fizemos muitas coisas muito bem. Esta equipe não ganhou tudo o que ganhou à toa e o que vai ganhar no futuro. Mas vimos o que é o Sevilla. É uma pena não levarmos a taça para casa”, lamentou o croata Ivan Rakitic.

