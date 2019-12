Manchester City vence Leicester e se aproxima da vice-liderança

Manchester City venceu com autoridade o duelo mais atrativo da 18ª rodada da Premier League, ao derrotar neste sábado o Leicester por 3 a 1, se aproximando em um ponto de seu adversário da rodada na luta pela segunda posição.

O Manchester City, que segue terceiro, aumentou sua vantagem sobre o Chelsea (4º), que está a 9 pontos da equipo de Pep Guardiola antes de sua partida de domingo no estádio do Tottenham (7º) contra o clube londrino.

O Liverpool, que se sagrou campeão do mundo neste sábado ao vencer o Flamengo por 1 a 0 em Doha, no Catar, e cuja partida contra o West Ham foi adiada, tem um duelo a menos mas mantém dez pontos de vantagem sobre o Leicester (2º), time contra o qual vai jogar em casa já no dia 26 de dezembro, na rodada do Boxing Day.

O Manchester City precisava desta vitória contra uma equipe para a qual não havia perdido em 12 jogos.

A maneira como a vitória foi construída pode servir de motivação para os jogadores comandados por Pep Guardiola para a segunda metade do campeonato, apesar de que o título ainda pareça ser um objetivo muito distante.

O City dominou do início ao fim da partida, impondo ao Leicester uma pressão asfixiante.

Embora os Foxes tenham marcado primeiro (0-1, aos 22 minutos), por meio de Jamie Vardy, encobrindo o goleiro brasileiro Ederson Moraes, em seu 17º gol nas 18 rodadas, o City conseguiu virar.

O argelino Riyad Mahrez, que infernizou a vida do lateral esquerdo Ben Chilwell, empatou oito minutos depois contra sua ex-equipe, com um disparo desviado por Caglar Söyüncü (1-1, 30).

O City chutou 22 vezes, 11 delas na direção do gol, contra 5 e 2 de seu adversário.

Sem um Kasper Schmeichel, autor de grandes defesas diante do brasileiro Gabriel Jesus (18), do belga Kevin de Bruyne (40) de Mahrez (66), e sem a ajuda da trave, que impediu um gol após um chute de De Bruyne (14), o placar poderia ter sido mais elástico.

Um pênalti de Ilkay Gundogan (2-1, 42) e um gol de Gabriel Jesus, após uma boa assistência de De Bruyne (3-1, 69) acabaram dando a vitória ao City.

– Everton e Arsenal só empatam –

Mais cedo, sob os olhares atentos de seus novos técnicos, Carlo Ancelotti e Mikel Arteta, o Everton (15º) e o Arsenal (11º) empataram em 0 a 0 em Liverpool, provando que as duas equipes vão precisar mudar de rumo.

Pouco antes do duelo, os ‘Toffees’ anunciaram a contratação por quatro anos e meio do italiano Ancelotti, demitido no último dia 10 de dezembro do Napoli depois de classificá-lo para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

A notícia veio um dia depois do Arsenal fazer o mesmo ao anunciar o espanhol Arteta, ex-jogador dos ‘Gunners’ e até o momento assistente de Pep Guardiola no Manchester City.

Na tribuna de Goodison Park, os dois técnicos puderam comprovar a quantidade de trabalho que têm pela frente, depois de um melancólico empate sem gols que não servia a nenhum dos times para subir na tabela.

O ponto coloca o Arsenal em 11º com 23 pontos, a seis da zona classificatória para a Liga dos Campeões, que no momento é aberta pelo Chelsea (4º), com uma partida a menos.

Já o Everton sobe até o 15º lugar, a apenas quatro acima da degola.

Também neste sábado o Sheffield United assumiu provisoriamente a quinta posição, após vencer por 1 a 0 no estádio do Brighton (13º), enquanto que o Wolverhampton é sexto com sua vitória no campo do Norwich City (19º) por 2 a 1, graças a um gol do mexicano Raúl Jiménez na reta final (81).

O Newcastle venceu o Crystal Palace em casa por 1 a 0 com gol do meia paraguaio Miguel Almirón na reta final da partida (83). O Burnley derrotou o Bournemouth pelo mesmo resultado, fora de casa, com um gol do atacante Jay Rodrigues nos últimos instantes (89).

O destaque do domingo é o dérbi Tottenham-Chelsea. Em caso de vitória dos ‘Spurs’ de José Mourinho as duas equipes ficarão empatadas em 29 pontos.

– Jogos da 18ª rodada da Premier League e classificação:

– Sábado:

Everton – Arsenal 0 – 0

AFC Bournemouth – Burnley 0 – 1

Norwich City – Wolverhampton 1 – 2

Newcastle – Crystal Palace 1 – 0

Brighton – Sheffield United 0 – 1

Aston Villa – Southampton 1 – 3

Manchester City – Leicester 3 – 1

– Domingo (horário de Brasília):

(11h00) Watford – Manchester United

(13h30) Tottenham – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 49 17 16 1 0 42 14 28

2. Leicester 39 18 12 3 3 41 14 27

3. Manchester City 38 18 12 2 4 50 20 30

4. Chelsea 29 17 9 2 6 31 25 6

5. Sheffield United 28 18 7 7 4 22 16 6

6. Wolverhampton 27 18 6 9 3 26 22 4

7. Tottenham 26 17 7 5 5 32 24 8

8. Manchester United 25 17 6 7 4 26 20 6

9. Newcastle 25 18 7 4 7 18 24 -6

10. Burnley 24 18 7 3 8 23 29 -6

11. Arsenal 23 18 5 8 5 24 27 -3

12. Crystal Palace 23 18 6 5 7 15 20 -5

13. Brighton 20 18 5 5 8 21 26 -5

14. AFC Bournemouth 19 18 5 4 9 19 25 -6

15. Everton 19 18 5 4 9 20 29 -9

16. West Ham 19 17 5 4 8 19 28 -9

17. Southampton 18 18 5 3 10 21 37 -16

18. Aston Villa 15 18 4 3 11 24 33 -9

19. Norwich City 12 18 3 3 12 19 37 -18

20. Watford 9 17 1 6 10 9 32 -23

