Manchester City vence Inter de Milão (1-0) e conquista sua primeira Liga dos Campeões

O Manchester City conquistou seu tão sonhado e inédito título da Liga dos Campeões. Um gol do espanhol Rodrigo Hernández no segundo tempo (68′) permitiu ao time inglês acabar com a maldição que o atormentava na Europa e derrotar a Inter de Milão por 1 a 0 na final, em Istambul, na Turquia, neste sábado (10).

Num duelo em que o City, claramente favorito, sofreu mais do que o esperado e perdeu seu ‘maestro’ Kevin de Bruyne devido a uma lesão no primeiro tempo, o técnico Pep Guardiola conseguiu também conquistar a sua primeira Liga dos Campeões fora do Barcelona, onde havia erguido a taça em 2009 e 2011.

Com este terceiro título como treinador, Guardiola se igualou a Bob Paisley e Zinedine Zidane, sendo superado só por Carlo Ancelotti, com quatro.

“Não poderia ser de outra forma, sabíamos disso. No primeiro tempo estávamos nervosos. Tivemos de ter paciência. Esta competição pode correr para um lado ou para o outro, mas estávamos lá e estava escrito nas estrelas. O troféu é nosso”, comemorou Guardiola.

O autor do gol se emocionou após o apito final. “Não acredito. É impressionante a forma como o jogo correu. Fui péssimo no primeiro tempo. Pep Guardiola me ajudou e me encorajou (no intervalo). Tive de mudar a minha mentalidade”, disse Rodri.

O City consegue além disso, a tríplice coroa, ao conquistar o campeonato inglês, a Copa da Inglaterra e agora a Champions na mesma temporada, repetindo a façanha de seu grande rival Manchester United em 1999.

Manchester, aliás, se tornou a segunda cidade do mundo a ter dois campeões da Champions, depois de Milão (com Inter e Milan).

– Times quase completos –

Os times entraram em campo com quase todas as suas melhores armas: o norueguês Erling Haaland comandando o ataque da equipe inglesa e o argentino Lautaro Martínez no dos italianos.

O City jogou sem o lateral-direito Kyle Walker, que sofreu um problema nas costas há uma semana na final da FA Cup vencida contra o United e foi substituído pelo holandês Nathan Aké.

Na Inter, o meia armênio Henrikh Mkhitaryan, que sofreu problemas musculares no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Milan e não jogava desde então, cedeu sua vaga ao croata Marcelo Brozovic.

Pep Guardiola com seu 2-3-4-1 e Simone Inazghi, com o seu clássico 3-5-2, se mantiveram fiéis aos seus esquemas táticos.

Antes da partida, a cantora Anitta fez uma breve apresentação no gramado, que também contou com o nigeriano Burna Boy e o DJ sueco Alesso. A brasileira usou uma camisa com o nome de Vinicius Junior nas costas, em homenagem ao atacante do Real Madrid que recentemente foi alvo de insultos racistas.

– De Bruyne se machuca –

O primeiro tempo da final em Istambul foi truncado, com a Inter fechando os espaços e não se deixando envolver pelo famoso toque de bola do City de Pep Guardiola.

O português Bernardo Silva teve a primeira boa chance para o time inglês logo aos 5 minutos. Ele recebeu na ponta direita, penetrou na área e chutou alto, para fora.

A Inter só foi responder aos 19, com Brozovic, que tabelou com Lautaro e chutou de fora da área mas se atrapalhou com o argentino na hora do disparo.





A melhor chance do City veio dos pés de Haaland, que recebeu um passe de De Bruyne, se livrou de Bastoni e chutou cruzado de pé esquerdo para a defesa de Onana.

Dois minutos depois, foi a vez de Kevin De Bruyne tentar o chute, mas o goleiro defendeu sem grandes dificuldades.

O City sofreu um golpe logo em seguida, quando o belga, visivelmente lesionado na coxa direita, foi obrigado a deixar o campo para a entrada de Phil Foden.

De Bruyne já havia vivido um episódio semelhante na primeira final da Liga dos Campeões disputada pelo City, em 2021, contra o Chelsea (o City acabou perdendo por 1 a 0). Naquela ocasião foi substituído no segundo tempo pelo brasileiro Gabriel Jesus.

E o primeiro tempo terminou assim. O Manchester City teve mais posse de bola e criou mais chances, mas a Inter mostrou solidez defensiva.

– Rodri decide –

Se de um lado o City havia perdido seu jogador belga, a Inter colcoou em campo o seu, Romelu Lukaku, aos 56 minutos, substituindo o bósnio Edin Dzeko no ataque para acompanhar o argentino Lautaro Martínez.

Lautaro, até então apagado, apareceu aos 58 minutos, aproveitando um passe para trás do City para ficar sozinho contra Ederson, mas o chute foi desviado pelo goleiro brasileiro, que fez uma excelente partida.

Mas o futebol não é uma ciência exata e quando o time inglês parecia estar em seu pior momento, surgiram os outros dois meio-campistas do time. Bernardo Silva disparou pela direita e o passe para trás foi finalizado por Rodri para o fundo da rede, aos 68 minutos.

A Inter não se entregou e teve sua melhor chance dois minutos depois, com um disparo de Demarco no travessão. O rebote foi finalizado novamente pelo próprio meia italiano, mas seu chute acertou o corpo do companheiro de equipe Lukaku.

O belga ainda esteve muito perto de marcar no fim com uma cabeçada que Ederson defendeu em cima da linha com o joelho.

Foi o último cartucho da Inter, que terá de esperar para conquistar a sua quarta Liga dos Campeões, numa infeliz temporada europeia para o futebol italiano, que também viu a Roma perder a final da Liga Europa para o Sevilla e a Fiorentina ser derrotada pelo West Ham na decisão da Liga Conferência.





“Tenho que dar os parabéns aos meus jogadores porque eles têm de se orgulhar. Fizemos um grande jogo, não merecíamos a derrota. A Inter fez uma grande final”, disse o técnico do time italiano, Simone Inzaghi, sem esconder a tristeza.

— Últimos vencedores da Liga dos Campeões:

2023: Manchester City (ING)

2022: Real Madrid (ESP)

2021: Chelsea (ING)

2020: Bayern de Munique (ALE)

2019: Liverpool (ING)

2018: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

— Clubes com mais títulos da Champions (desde 1956):

14: Real Madrid

7: Milan

6: Liverpool, Bayern de Munique

5: Barcelona

4: Ajax

3: Inter de Milão, Manchester United

2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto, Chelsea

…

