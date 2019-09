Manchester City vence Everton e mantém corrida atrás do Liverpool

O Manchester City, que tinha a obrigação de vencer para não deixar o líder Liverpool disparar, derrotou o Everton (15º) por 3 a 1 fora de casa, e se manteve a cinco pontos dos Reds, que mais cedo haviam vencido o Sheffield United (12º) por 1 a 0.

O brasileiro Gabriel Jesus de cabeça (24), o argelino Riyad Mahrez (71) em uma bela cobrança de falta e Raheem Sterling (85) foram os autores dos gols do City, que só conseguiu desempatar no segundo tempo em Goodison Park, onde o time local marcou por meio do jovem Dominic Calvert-Lewin (33).

“Depois do resultado do Liverpool era importante manter a distância”, admitiu o técnico ‘Citizen’ Pep Guardiola.

“Estamos em setembro, o Liverpool fez uma sequência incrível, jogando bem. Sabemos que não será fácil, mas hoje conquistamos três pontos”, acrescentou.

– Liverpool 100% –

Mais cedo, o Liverpool manteve sua campanha 100% com uma valioso triunfo de 1 a 0 fora de casa sobre o recém promovido Sheffield United (10º).

Os ‘Reds’ somam 7 vitórias consecutivas desde o início do campeonato inglês, e 16 se for levada em conta a última temporada.

Neste sábado o Liverpool teve que batalhar diante de um valente time local que tem tudo para complicar ao máximo a vida dos outros grandes times jogando em casa no resto da competição.

Aos 20 minutos do final da partida um potente voleio do holandês Georginio Wijnaldum passou por entre os braços e pernas do goleiro Dean Henderson (70) numa falha clamorosa.

Esse havia sido o primeiro chute a gol dos ‘Reds’ até aquele momento.

As vitórias de Liverpool e Manchester City distanciam estas equipes das demais e dão a impressão de que o título poderá ser decidido entre os dois, como ocorreu na última temporada.

Também neste sábado o surpreendente West Ham, chegou aos 12 pontos com o empate que arrancou fora de casa, contra o Bournemouth (2-2).

– Tottenham resiste –

Em quarto está o Tottenham, apesar de sofrer para derrotar o Southampton. Os Spurs abriram o placar por meio do francês Tanguy NDombelé (24), mas apenas alguns minutos depois ficaram com um jogador a menos com a expulsão, após o segundo cartão amarelo, do francês Serge Aurier (31).

Tudo parecia ir contra a equipe comandada por Mauricio Pochettino, ainda mais quando o goleiro francês Hugo Lloris cometeu um erro grosseiro que permitiu que Danny Ings empatasse para os ‘Saints’ (39).

Mas o capitão Harry Kane colocou o Tottenham de novo na frente antes do intervalo, com um chute na área após receber de Christian Eriksen, e segurou a vantagem durante toda a segunda etapa para somar os três pontos e chegar aos 11 na classificação.

O Chelsea chegou à mesma pontuação, depois de derrotar por 2 a 0 o Brighton (16º), com gols dos brasileiros Jorginho (50 de pênalti) e Willian (76).

Também com 11 pontos estão Leicester e Arsenal, que no domingo vão jogar contra Newcastle e Manchester United respectivamente.

O lanterna Watford segue sem decolar, apesar da mudança no comando com a saída do espanhol Javi Gracia e a chegada de seu compatriota Quique Sánchez Flores, e perdeu de 2 a 0 para o Wolverhampton (13º) fora de casa.

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Sheffield United – Liverpool 0 – 1

Crystal Palace – Norwich City 2 – 0

Wolverhampton – Watford 2 – 0

Tottenham – Southampton 2 – 1

AFC Bournemouth – West Ham 2 – 2

Chelsea – Brighton 2 – 0

Aston Villa – Burnley 2 – 2

Everton – Manchester City 1 – 3

– Domingo (horário de Brasília):

(12h30) Leicester – Newcastle

– Segunda-feira (horário de Brasília):

(16h00) Manchester United – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 21 7 7 0 0 18 5 13

2. Manchester City 16 7 5 1 1 27 7 20

3. West Ham 12 7 3 3 1 10 9 1

4. Tottenham 11 7 3 2 2 14 9 5

5. Leicester 11 6 3 2 1 8 5 3

6. Chelsea 11 7 3 2 2 14 13 1

7. AFC Bournemouth 11 7 3 2 2 13 12 1

8. Arsenal 11 6 3 2 1 11 10 1

9. Crystal Palace 11 7 3 2 2 6 7 -1

10. Burnley 9 7 2 3 2 10 9 1

11. Manchester United 8 6 2 2 2 8 6 2

12. Sheffield United 8 7 2 2 3 7 7 0

13. Wolverhampton 7 7 1 4 2 9 11 -2

14. Southampton 7 7 2 1 4 7 11 -4

15. Everton 7 7 2 1 4 6 12 -6

16. Brighton 6 7 1 3 3 5 10 -5

17. Norwich City 6 7 2 0 5 9 16 -7

18. Aston Villa 5 7 1 2 4 8 11 -3

19. Newcastle 5 6 1 2 3 4 8 -4

20. Watford 2 7 0 2 5 4 20 -16

