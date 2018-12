Manchester City vence e recupera vice-liderança da Premier League

O Manchester City recuperou a vice-liderança da Premier League, neste domingo, depois de vencer o Southampton por 3 a 1 fora de casa, pela 20ª rodada da competição.

O espanhol David Silva (10 minutos), James Ward-Prowse (45 contra) e o argentino Sergio Agüero (45+3) foram os autores dos gols dos Citizens, enquanto Pierre-Emile Højbjerg marcou o gol dos anfitriões (37).

Os comandados de Pep Guardiola mantêm em sete pontos a distância para o líder Liverpool, que goleou o Arsenal (5º) por 5 a 1 com três gols do brasileiro Roberto Firmino no sábado.

Mais cedo, o Chelsea teve dificuldades para vencer o Crystal Palace por 1 a 0. O gol da vitória veio do francês N’Golo Kanté, aos 6 minutos do segundo tempo, completando excelente passe do brasileiro David Luiz.

O triunfo mantém os Blues na quarta colocação da competição, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Já o Crystal Palace termina uma semana ruim com apenas um ponto somado, que deixou o time na 14ª colocação com 19 unidades.

No último jogo da rodada, o Manchester United venceu a terceira partida seguida desde a demissão do técnico José Mourinho. O alvo da vez foi o Bournemouth, que caiu por 4 a 1 em Old Trafford.

Paul Pogba (5, 33), Marcus Rashford (45) e Romelu Lukaku (72) fizeram os gols dos Diabos Vermelhos, enquanto Nathan aké (45+2) descontou para os visitantes.

A equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer diminuiu para três pontos a distância para o Arsenal e está a oito unidades da zona da Champions.

— Programação e resultados da 20ª rodada do Campeonato Inglês

– Sábado:

Brighton and Hove Alb – Everton 1 – 0

Leicester – Cardiff City 0 – 1

Fulham – Huddersfield Town 1 – 0

Tottenham – Wolverhampton 1 – 3

Watford – Newcastle 1 – 1

Liverpool – Arsenal 5 – 1

– Domingo:

Crystal Palace – Chelsea 0 – 1

Southampton – Manchester City 1 – 3

Burnley – West Ham 2 – 0

Manchester United – AFC Bournemouth 4 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 54 20 17 3 0 48 8 40

2. Manchester City 47 20 15 2 3 54 16 38

3. Tottenham 45 20 15 0 5 43 21 22

4. Chelsea 43 20 13 4 3 38 16 22

5. Arsenal 38 20 11 5 4 42 30 12

6. Manchester United 35 20 10 5 5 41 32 9

7. Wolverhampton 29 20 8 5 7 23 23 0

8. Leicester 28 20 8 4 8 24 23 1

9. Watford 28 20 8 4 8 27 28 -1

10. Everton 27 20 7 6 7 31 30 1

11. West Ham 27 20 8 3 9 27 30 -3

12. AFC Bournemouth 26 20 8 2 10 28 37 -9

13. Brighton and Hove Alb 25 20 7 4 9 22 27 -5

14. Crystal Palace 19 20 5 4 11 17 26 -9

15. Newcastle 18 20 4 6 10 15 27 -12

16. Cardiff City 18 20 5 3 12 19 38 -19

17. Southampton 15 20 3 6 11 21 38 -17

18. Burnley 15 20 4 3 13 19 41 -22

19. Fulham 14 20 3 5 12 18 43 -25

20. Huddersfield Town 10 20 2 4 14 12 35 -23

