Manchester City vence e continua na liderança; United perde e Richarlison brilha pelo Tottenham

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2023 - 14:09 Compartilhe

Manchester City e Manchester United estiveram em situações opostas neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Enquanto os comandados de Pep Guardiola venceram o West Ham por 3 a 1 e continuaram na liderança, a equipe de Erik ten Hag perdeu pelo mesmo placar para o Brentford e ficou ainda mais longe das primeiras colocações.

No estádio Olímpico de Londres, o Manchester City precisou suar para superar o West Ham, que saiu na frente do placar aos 35 minutos em bela trama de contra-ataque. Coufal avançou em liberdade e cruzou para Ward-Prowse cabecear para o fundo das redes. O time da casa foi para o intervalo na frente do placar, muito pela grande atuação do goleiro Aréola no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Manchester City abriu a porteira logo no minuto inicial. Doku recebeu na esquerda, cortou para dentro e bateu entre dois marcadores para deixar tudo igual. A partir daí o time visitante pressionou até conseguir a virada. Aos 30, Bernardo Silva tabelou com Álvarez e contou com uma furada de Aguerd para fazer 2 a 1.

Faltava o gol do artilheiro Haaland e saiu aos 40 minutos. Bernardo Silva deu belo passe para o norueguês acertar um bonito chute para dar números finais ao confronto e deixar o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês, com 15 pontos.

Em Manchester, o United caiu no Old Trafford ao levar 3 a 1 do Brentford. Welbeck abriu o placar, aos 19 minutos, em um arremate dentro da área. O time da casa teve um gol anulado, acertou a trave, mas não conseguiu marcar na primeira etapa. Além disso, sofreu o segundo, aos sete do segundo tempo, com Gross. O terceiro saiu aos 25, com João Pedro, ex-atacante do Fluminense.

Depois de tanto insistir, o Manchester United diminuiu em um chute de fora da área de Hannibal, mas já era muito tarde para uma reação. Com isso, continua em maus lençóis no Campeonato Inglês, com apenas seis pontos, atrás do próprio Brentford, que também tem seis.

Ainda neste sábado, o Tottenham assumiu a vice-liderança, com 13 pontos, ao vencer o Sheffield United, com dois gols no acréscimos. Richarlison saiu do banco de reservas para se tornar o grande herói da partida. O atacante colocou um ponto final na má fase ao marcar o gol de empate e dar assistência para Kulusevski confirmar o triunfo.

Quem também esteve em campo pela quinta rodada foi o Aston Villa (7º), que derrotou o Crystal Palace (8º) por 3 a 1. Já o Fulham (9º) venceu o lanterna Luton Town por 1 a 0.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias