Manchester City vence e conta com derrota do Liverpool para se isolar na liderança do Inglês

Principal candidato ao título do Campeonato Inglês, o Manchester City se tornou o único time com 100% de aproveitamento, após quatro rodadas, ao derrotar o Brentford por 2 a 1, no Etihad Stadium. De quebra, contou com a derrota do Liverpool, por 1 a 0, frente ao Nottingham Forest, para se isolar na liderança.

Com a vitória, o Manchester City chegou a 12 pontos, abrindo dois do próprio Liverpool, que aparece na segunda colocação. Já o Nottingham Forest continua invicto e dá sinais de que poderá briga por vagas nas competições europeias na atual temporada.

O início de jogo do Manchester City foi irreconhecível. O time do técnico Pep Guardiola se salvou de levar uma goleada, muito graças ao goleiro Ederson, que, no entanto, não impediu que o Brentford largasse em vantagem logo no primeiro minuto. Depois de cruzamento da direita, a bola é escorada por Lewis-Potter para a pequena área. Stones tentou o corte, mas se complicou e atrapalhou o brasileiro. A bola sobra para Wissa completar para o fundo das redes.

Após suportar a pressão adversária, o City contou com o faro de gol de Haaland para mudar o panorama da partida. De Bruyne recebeu de Walker na entrada da área e tentou o domínio. Ele foi desarmado, mas a bola sobrou para o camisa 9, que chutou cruzado e contou com um desvio para fazer 1 a 1.

A virada foi aos 31. Ederson deu um cruzamento direto para Haaland. O irlandês ganhou de Pinnock na disputa de corpo e tocou na saída do goleiro Flekken para marcar o segundo. O Brentford ainda tentou empatar no fim do primeiro tempo com Potter, mas Ederson salvou mais uma.

Na etapa complementar, o domínio do City foi mais evidente, apesar dos bons lampejos do time visitante. Haaland continuou sendo o homem mais perigoso da partida e teve grandes chances de fazer o terceiro, mas Flekken impediu o Brentford de perder por um placar mais elástico. A trave também ficou no caminho do norueguês.

LIVERPOOL É SURPREENDIDO

Já o Liverpool foi ineficiente mesmo com o apoio de seus torcedores, que apareceram em peso no Anfield. O time teve mais de 70% de posse de bola, acertou 13 finalizações, sendo cinco no alvo, mas abusou dos erros ofensivos e acabou sendo derrotado pelo Nottingham Forest por 1 a 0.

O Nottingham truncou o jogo e conseguiu anular os principais jogadores do Liverpool, tanto que Salah pouco apareceu na partida. Além disso, conseguiu ser mais eficaz ao marcar o gol da vitória aos 27 minutos do segundo tempo. Hudson-Odoi avançou em velocidade pela esquerda e chutou colocado. A bola bateu na trave antes de morrer no fundo das redes do goleiro Alisson.

MAIS JOGOS

Nos demais jogos deste sábado, com exceção do triunfo do Manchester United sobre o Southampton por 3 a 0, todos terminaram empatados. Crystal Palace (17º) e Leicester (14º) ficaram no 2 a 2. Já o West Ham (15º) arrancou uma igualdade por 1 a 1 com o Fulham nos acréscimos. Por fim, Brighton (3º) e Ipswich (16º) não saíram de um 0 a 0.