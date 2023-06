Manchester City vai estrear na Premier League 2023-2024 contra o Burnley

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/06/2023 - 16:50 Compartilhe

O atual campeão inglês, o Manchester City, abrirá a temporada 2023-24 contra o Burnley, time comandado por seu ex-capitão Vincent Kompany, que conquistou a Championship, segunda divisão inglesa, nesta temporada.

No estádio de Turf Moor, no dia 11 de agosto, Kompany enfrentará pela segunda vez seu ex-clube, com o qual foi quatro vezes campeão da Premier League (2012, 2014, 2018 e 2019) como capitão.

O primeiro duelo aconteceu nas quartas de final da FA Cup da temporada que terminou no fim de maio. Os ‘Citizens’ golearam por 6 a 0 no Etihad Stadium em 18 de março, com um hat-trick do astro norueguês Erling Haaland.

Na primeira rodada, o Luton disputará sua primeira partida da Premier League desde 1992, no dia 12 de agosto, fora de casa contra o Brighton do técnico Roberto De Zerbi.

O duelo mais marcante desta primeira rodada acontecerá em Stamford Bridge, onde Mauricio Pochettino iniciará sua carreira no Chelsea contra o Liverpool no dia 13 de agosto.

O Arsenal, segundo colocado atrás do Manchester City, vai estrear em casa contra o Nottingham Forest, enquanto as outras equipes que vão disputar a Liga dos Campeões, Newcastle e Manchester United, vão jogar em casa contra o Aston Villa e o Wolverhampton, respectivamente.

O City, vencedor da tríplice coroa (Premier League-Copa da Inglaterra-Champions League), viajará para enfrentar o Arsenal em outubro e jogará o primeiro derby de Manchester em Old Trafford contra o United algumas semanas depois.

jw/dmc/pm/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias