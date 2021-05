Manchester City tem interesse na contratação de lateral do Sporting, e já definiu estratégia para comprá-lo Clube inglês monitora o lateral Nuno Mendes, de 18 anos, e time de Pep Guardiola pode envolver Pedro Porro, que está emprestado ao Sporting, na negociação

Antes mesmo do fim da temporada, o Manchester City já pensa no elenco para o próximo ano. Além de planejar o duelo contra o Chelsea, pela final da Champions League no próximo sábado, o técnico Pep Guardiola também começa a analisar nomes no mercado de transferências.

De acordo com informações do jornal “As”, da Espanha, o clube inglês tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Nuno Mendes, do Sporting. Um dos destaques da equipe portuguesa na conquista do título nacional, o jogador de 18 anos foi convocado pelo técnico Fernando Santos para a Eurocopa.

A intenção do Manchester City é se antecipar ao Real Madrid, que também monitora a situação do atleta, e o time de Pep Guardiola, inclusive, já definiu a estratégia para contratar o ala. Segundo o portal, os Cityzens pretendem incluir o lateral-direito Pedro Porro, que está emprestado ao Sporting, na negociação.

Sem falar em valores, a publicação cita que a inclusão de Pedro Porro no negócio seria para baratear a negociação. Com mais um ano de empréstimo, o Manchester City pode tentar concretizar o negócio já nesta janela de transferências.

