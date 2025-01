Manchester City se aproxima de lateral da Juventus, diz mídia

TURIM, 16 JAN (ANSA) – A Juventus, equipe treinada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta, teria recebido nos últimos dias uma grande oferta do Manchester City pela contratação do lateral-esquerdo Andrea Cambiaso.

De acordo com múltiplos veículos ingleses e italianos, os Citizens ofereceram por volta de 60 milhões de euros para tirar o versátil jogador italiano de Turim.

A negociação, caso seja concretizada na atual janela de transferências, representaria um positivo ganho de capital para a Velha Senhora, que pagou 11 milhões de euros em 2022 para comprá-lo do Genoa.

Manchester City e Juventus veem com bons olhos as negociações, que podem encerrar com o lateral assinando um contrato válido por cinco temporadas. Cambiaso, que soma mais de 60 jogos em Turim, explodiu no Bologna em 2022/23, onde atuou emprestado pouquíssimo tempo depois de ser comprado pela Juventus. Ele retornou para a Velha Senhora e conseguiu garantir seu espaço. (ANSA).