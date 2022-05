Manchester City pinta cidade de azul com desfile aberto da equipe campeã

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) – O Manchester City comemorou seu quarto título da Premier League em cinco anos em grande estilo nesta segunda-feira, com os torcedores lotando as ruas da cidade para festejar com seus heróis pela primeira vez desde a pandemia de Covid-19.

O City quase perdeu o título para o Liverpool no último dia da temporada no domingo, quando o time de Pep Guardiola perdia por 2 x 0 em casa para o Aston Villa antes de marcar três gols em uma dramática virada de cinco minutos para vencer por 3 x 2.





Os jogadores e comissão técnica, vestidos com o azul celeste do City e segurando o troféu da Premier League no alto, acenavam para os torcedores de um ônibus aberto enquanto choviam confetes e fumaça azul ao longo do percurso.

“É incrível ganhar pela quarta vez. Não pudemos fazer isso no ano passado por causa da Covid, mas é incrível ver tantas pessoas aqui para comemorar conosco”, disse o meio-campista Kevin De Bruyne.

“Os jogadores me impulsionam até o fim. Estou aqui há sete anos e os amo. Tenho mais três anos e definitivamente vou ficar, é aqui que quero estar e ganhar mais troféus.”

O belga foi eleito o Jogador da Temporada da Premier League, tendo conquistado o prêmio pela segunda vez depois de marcar 15 gols e dar oito assistências – incluindo uma para o gol da vitória contra o Villa, marcado por Ilkay Gundogan.

Guardiola, que se tornou o técnico estrangeiro de maior sucesso no futebol inglês com seu quarto título da liga, fumava um charuto e parecia um homem rejuvenescido após uma tensa disputa pelo título.

“Todo mundo sabe que foi uma conquista incrível. Esta é a liga mais difícil e vencemos quatro desde que estamos aqui. Posso ver a felicidade no rosto das pessoas”, disse Guardiola.

(Reportagem de Rohith Nair, em Bangaluru)

((Tradução Redação Rio de Janeiro))

REUTERS PF