Manchester City oficializa contratação de Haaland

ROMA, 13 JUN (ANSA) – O Manchester City oficializou nesta segunda-feira (13) a contratação da jovem estrela norueguesa Erling Haaland por cinco anos. O contrato já havia sido fechado há cerca de um mês, mas a finalização só ocorreu agora – com os valores não sendo revelados.

“É um dia de muito orgulho para mim e para minha família. Eu sempre assisti o City e amei fazer isso nas últimas temporadas.





Você não pode fazer menos do que admirar o estilo de jogo, que é empolgante e eles criam muitas chances, o que é o estilo perfeito para mim”, disse em declaração publicada pelo clube.

A assinatura do contrato ocorre cerca de 22 anos depois do pai do atacante, Alfie, também ter assinado com o clube inglês.

Na última temporada, Haaland marcou 86 gols em 89 jogos pelo Borussia Dortmund e pela seleção de seu país, tornando o jogador extremamente cobiçado pelos maiores clubes europeus.

O atleta chega para ser mais uma das estrelas do time de Pep Guardiola e, segundo especulações da mídia britânica, deve ter o maior salário do clube ao lado de De Bruyne, de cerca de 375 mil libras esterlinas por semana. A multa por quebra de contrato é estimada em 75 milhões de euros. (ANSA).